AK Parti ve CHP'nin İmralı kararı! Gözler Meclis'te

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Gerekirse İmralı’ya ben giderim" açıklamasının ardından Ankara’da gözler cuma gününe çevrildi.

İMRALI İÇİN YARIN OYLAMA YAPILACAK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı’ya gitme önerisini değerlendirmek üzere yarın oylama yapacak. DEM Parti ve MHP, İmralı’ya gidilmesi konusunda kararlılığını sürdürürken diğer partilerin ne diyeceği merak konusu...

AK PARTİ VE CHP'DE İMRALI MESAİSİ

AK Parti ve CHP tutumlarını netleştirmek için Meclis’te ayrı toplantılar düzenleyecek. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın yöneteceği kapalı grup toplantısında milletvekillerinin İmralı’ya gitme önerisine ilişkin görüşleri alınacak.

Toplantının sonunda AK Parti’nin nihai tavrı ortaya çıkacak. CHP MYK ise Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Meclis’te bir araya gelecek.

FETİ YILDIZ: HEYET ADAYA GİDECEKTİR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da komisyondan İmralı’ya gidilmesi yönünde karar çıkacağını belirtti. Yıldız, “Birkaç gün içinde, terör örgütünün kurucusunun beyanlarını tespit etmek üzere, Meclis’te grubu bulunan partilerden birer milletvekilinin yer aldığı bir heyet adaya gidecektir.” ifadelerini kullandı.