19°
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

AK Parti ve CHP'nin İmralı kararı! Gözler Meclis'te

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışının ardından Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyon İmralı'ya gidecek mi? Yarın komisyon bu sorunun cevabını verecek. Ama bunun öncesinde AK Parti ve CHP son karar için Meclis'te ayrı toplantılar düzenleyecek. İşte detaylar...

AK Parti ve CHP'nin İmralı kararı! Gözler Meclis'te
lideri ’nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Gerekirse ’ya ben giderim" açıklamasının ardından Ankara’da gözler cuma gününe çevrildi.

AK Parti ve CHP'nin İmralı kararı! Gözler Meclis'te

İMRALI İÇİN YARIN OYLAMA YAPILACAK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı’ya gitme önerisini değerlendirmek üzere yarın oylama yapacak. DEM Parti ve MHP, İmralı’ya gidilmesi konusunda kararlılığını sürdürürken diğer partilerin ne diyeceği merak konusu...

AK Parti ve CHP'nin İmralı kararı! Gözler Meclis'te

AK PARTİ VE CHP'DE İMRALI MESAİSİ

ve tutumlarını netleştirmek için Meclis’te ayrı toplantılar düzenleyecek. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın yöneteceği kapalı grup toplantısında milletvekillerinin İmralı’ya gitme önerisine ilişkin görüşleri alınacak.

Toplantının sonunda AK Parti’nin nihai tavrı ortaya çıkacak. CHP MYK ise Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Meclis’te bir araya gelecek.

AK Parti ve CHP'nin İmralı kararı! Gözler Meclis'te

FETİ YILDIZ: HEYET ADAYA GİDECEKTİR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da komisyondan İmralı’ya gidilmesi yönünde karar çıkacağını belirtti. Yıldız, “Birkaç gün içinde, terör örgütünün kurucusunun beyanlarını tespit etmek üzere, Meclis’te grubu bulunan partilerden birer milletvekilinin yer aldığı bir heyet adaya gidecektir.” ifadelerini kullandı.

