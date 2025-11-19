Menü Kapat
19°
Politika
Editor
Editor
 Baran Aksoy

AK Partili isim bizzat açıkladı! "Devlet Bahçeli'nin İmralı ziyaretine eşlik ederim"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten imtina etmem” açıklamasının ardından o 3 kişinin kim olacağı merak konusu oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli'ye İmralı ziyaretinde eşlik edebileceğini söyledi.

AK Partili isim bizzat açıkladı!
Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında yine tarihi bir çıkışa imza atmıştı. Terörsüz süreci kapsamında oluşturulan heyetin 'da bulunan teröristbaşı ile bir görüşme gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Gerekirse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten imtina etmem” ifadelerini kullanmıştı..

AK Partili isim bizzat açıkladı! "Devlet Bahçeli'nin İmralı ziyaretine eşlik ederim"

Bahçeli'nin siyaset gündemini hareketlendiren bu açıklamalarından sonra İmralı'ya gidecek o 3 kişinin kim olacağı merak konusu oldu. O gruba ilk talip 'den çıktı.

AK Partili isim bizzat açıkladı! "Devlet Bahçeli'nin İmralı ziyaretine eşlik ederim"

"YALNIZ, HEYETLE, BAHÇELİ’YLE DE GİDERİM"

Güneydoğu Ekspres'in haberine göre; AK Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Devlet Bahçeli'ye İmralı ziyaretinde eşlik edebileceğini söyledi.

Ensarioğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu kanın durması için Bahçeli’nin dediği gibi ben de giderim. Yalnız da, heyetle de, Bahçeli’yle eşlik de ederim. Artık devlet gereken şeyleri yapmalıdır. Örgüt de devam etmelidir. Bahçeli, devlet anlayışı içerisinde hareket ediyor. DEM’liler tokalaşması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlikte fotoğraf vermesi çok kıymetlidir.

AK Partili isim bizzat açıkladı! "Devlet Bahçeli'nin İmralı ziyaretine eşlik ederim"

"KÜRTLER KADAR, TÜRKLER İÇİN DE ÖNEMLİDİR"

Bunlar Devletin başındaki insanlardır yapılması gereken şeyleri yaparlar. Ancak, atılması gereken adımlar konusunda bilgimiz yok. Bilmediğim bir konu hakkında da konuşmam. Demokratik hakların düzenlenmesi Kürtler kadar, Türkler içinde önemlidir. Herkes için geçerlidir. Ben Kürdüm. Bölünme yok. Örgüt de kabul ediyor"

