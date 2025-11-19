AK Partili isim bizzat açıkladı! "Devlet Bahçeli'nin İmralı ziyaretine eşlik ederim"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yine tarihi bir çıkışa imza atmıştı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan heyetin İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Gerekirse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten imtina etmem” ifadelerini kullanmıştı..

Bahçeli'nin siyaset gündemini hareketlendiren bu açıklamalarından sonra İmralı'ya gidecek o 3 kişinin kim olacağı merak konusu oldu. O gruba ilk talip AK Parti'den çıktı.

"YALNIZ, HEYETLE, BAHÇELİ’YLE DE GİDERİM"

Güneydoğu Ekspres'in haberine göre; AK Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Devlet Bahçeli'ye İmralı ziyaretinde eşlik edebileceğini söyledi.

Ensarioğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu kanın durması için Bahçeli’nin dediği gibi ben de giderim. Yalnız da, heyetle de, Bahçeli’yle eşlik de ederim. Artık devlet gereken şeyleri yapmalıdır. Örgüt de devam etmelidir. Bahçeli, devlet anlayışı içerisinde hareket ediyor. DEM’liler tokalaşması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlikte fotoğraf vermesi çok kıymetlidir.

"KÜRTLER KADAR, TÜRKLER İÇİN DE ÖNEMLİDİR"

Bunlar Devletin başındaki insanlardır yapılması gereken şeyleri yaparlar. Ancak, atılması gereken adımlar konusunda bilgimiz yok. Bilmediğim bir konu hakkında da konuşmam. Demokratik hakların düzenlenmesi Kürtler kadar, Türkler içinde önemlidir. Herkes için geçerlidir. Ben Kürdüm. Bölünme yok. Örgüt de kabul ediyor"