DEM Parti'den Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" sözlerine cevap

Terörüz Türkiye sürecinde İmralı'ya gidilmesi konusunun çok uzadığını söyleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, sürecin muhataplarından biri olan teröristbaşı Abdullah Öcalan ile doğrudan temas kurulması gerektiğinin altını çizdi.

BAHÇELİ: GEREKİRSE İMRALI'YA BEN GİDERİM

Partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Bahçeli, "Herkes İmralı’ya gidilme konusunda 3 maymunu oynarsa alırım yanıma 3 arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten ve bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ'NİN BU ÇIKIŞI DEĞERLİDİR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakırhan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Bahçeli'nin bu çıkışı değerlidir, önemlidir. Bu işin asıl muhatabına gidilerek bir yol alınması gerekir. Komisyon üyeleri İmralı'ya gitmesiyle birlikte bu süreci daha da büyüten bir sonuç ortaya çıkacağına inanıyor. Sayın Bahçeli'nin değerlendirmelerine katılıyoruz"