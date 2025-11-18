Fatih Atik: Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Akpolat’ı ihraç edecekti!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, katıldığı "Medya Kritik" programında, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Silivri ziyareti hakkında dikkat çekici iddialarda bulundu. Atik, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret programında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yer almaması, siyasi kulisleri hareketlendirdi.

“İMAMOĞLU VE AKPOLAT’I İHRAÇ EDECEKTİ”

Fatih Atik, Kılıçdaroğlu'nun Silivri programında bu iki ismi pas geçmesini önemli bir detay olarak vurguladı. Atik, bu kararın, Kılıçdaroğlu’nun net bir tavrının işareti olduğunu ifade etti. Atik'e göre, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna geri dönmesi durumunda atacağı adımlar çok sert olacaktı.

"AKLANIN GELİN DİYECEKTİ"

Atik, “Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile beraber Rıza Akpolat'ı da ziyaret etmedi. Kemal Bey geri gelseydi İmamoğlu ve Akpolat'ı ihraç edecekti. Kemal bey aklanın gelin diyecekti” ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1990510730592784466