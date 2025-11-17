Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
17°
 Banu İriç

Silah bırakan PKK'lılar için 'Şeyh Said' düzenlemesi! Mehmet Uçum'un önerisi tartışılıyor

Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM komisyon görüşmelerinin tamamlanmasıyla beraber gözler yapılacak yasal düzenlemelere çevrildi. PKK'lıların kendilerini feshetmeleriyle beraber geride kalan örgüt militanlarının geleceğinin ne olacağı tartışılıyor. Hukuki zemin hazırlığında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un tarihten verdiği Şeyh Said örneği tartışılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Terörsüz Türkiye sürecinde yapılacak için 1239 Sayılı Kanun'u emsal gösterdi. 1925'te Şeyh Said isyanı sonrası çıkarılan kanunda militanların terör faaliyetlerini durdurması için infaz erteleme yapılmıştı.

Silah bırakan PKK'lılar için 'Şeyh Said' düzenlemesi! Mehmet Uçum'un önerisi tartışılıyor

ŞEYH SAİD'İN İDAMININ ARDINDAN YAPILAN DÜZENLEME GÜNDEMDE

'de Medya Kritik programında Uçum'un önerdiği bu kanun ele alındı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Şeyh Said'in idamının ardından destekçilerini dağdan indirmek için devletin böyle bir yasa düzenlediğini hatırlattı. Atik "1925 yılında Şeyh Said isyanından sonra devlet isyanı bastırmış Şeyh Sait idam edilmiş. Bir hafta sonra böyle bir yasa çıkıyor. Onun destekleyicisi militanları dağda kalmaya devam ediyor. Devlet de bunu görerek yasal düzenleme yapmış. Eğer biz bunları ikna edemezsek 30 yıl daha mücadele edeceğiz diye düşünüyor. Atatürk ve İsmet İnönü'nün imzası var. Geçici bir düzenleme yapıyorlar. Başvuranların infazları ertelenecek deniyor. Pişman oldum diyerek geldiğin zaman cezan erteleniyor. Süre içerisinde suç işlemezsen affediliyorsun." dedi.

Silah bırakan PKK'lılar için 'Şeyh Said' düzenlemesi! Mehmet Uçum'un önerisi tartışılıyor

"100 YIL SONRA DEVLET AYNI ŞEYİ YAPIYOR"

Atik 100 yıl sonra da devletin aynı formülü işlediğini ve 'ya özel bir düzenleme yapılacağını şu sözlerle ifade etti:
"Bunu 100 yıl önce çıkarmışlar. 100 yıl sonra devlet aynı şeyi yapıyor. Devlet bu işi daha fazla uzatmak istemediğini söylüyor. Gerekirse biz bunu "Devlete karşı işlenen suçlar" denerek sadece PKK'lılara yönelik yasa çıkaralım deniyor. PKK'ya özel infaz ertelemesinden bahsediyoruz. Eline tekrar silah alan düzenlemeden yararlanamayacak."

