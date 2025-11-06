Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Şamil Tayyar: PKK'nın bazı kadroları ağır silahlarla YPG'ye katıldı

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programına katılan gazeteci Şamil Tayyar, çarpıcı iddialarda bulunarak Suriye'deki terör yapılanmalara dikkat çekti. Tayyar ayrıca süreçle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 00:12

TGRT Haber’de yayımlanan programında konuşan gazeteci , devam eden "Terörsüz " süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gazeteci Şamil Tayyar, örgütü 'nın bazı kadrolarının ağır silahlarla birlikte 'ye katıldığını ifade etti.

Şamil Tayyar: PKK'nın bazı kadroları ağır silahlarla YPG'ye katıldı

Mevcut duruma karşı atılması gereken adımlara değinen Tayyar, gerekli yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

"AĞIR SİLAHLARLA YPG’YE KATILDILAR"

Gazeteci Şamil Tayyar, “Kendini feshetmiş bir örgüt emir komuta içinde adam çekiyor. PKK’nın bazı kadroları ağır silahlarla YPG’ye katıldı. Giderken ağır silahlarını da götürdüler. Suriye’nin kuzeyinde farklı bir yapılanma da var. Kanun çıkarılması gerekiyorsa çıkarılsın. Öbürü ne yapması gerekiyorsa onu yapsın. Milleti de onaylamayın. Eğer buradaki eksiklik bir yasal düzenlemeyse yapın kardeşim. Kimsenin bir bahanesi kalmasın" dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1986147070684897433

Tayyar, "Uzatmadan gereken yapılsın. Kasım ayı içerisinde bitsin. Millet ne olup bittiğini bilmiyor" değerlendirmesini yaptı.

