Şamil Tayyar: PKK'nın bazı kadroları ağır silahlarla YPG'ye katıldı

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan gazeteci Şamil Tayyar, devam eden "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gazeteci Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nın bazı kadrolarının ağır silahlarla birlikte YPG'ye katıldığını ifade etti.

Mevcut duruma karşı atılması gereken adımlara değinen Tayyar, gerekli yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

"AĞIR SİLAHLARLA YPG’YE KATILDILAR"

Gazeteci Şamil Tayyar, “Kendini feshetmiş bir örgüt emir komuta içinde adam çekiyor. PKK’nın bazı kadroları ağır silahlarla YPG’ye katıldı. Giderken ağır silahlarını da götürdüler. Suriye’nin kuzeyinde farklı bir yapılanma da var. Kanun çıkarılması gerekiyorsa çıkarılsın. Öbürü ne yapması gerekiyorsa onu yapsın. Milleti de onaylamayın. Eğer buradaki eksiklik bir yasal düzenlemeyse yapın kardeşim. Kimsenin bir bahanesi kalmasın" dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1986147070684897433

Tayyar, "Uzatmadan gereken yapılsın. Kasım ayı içerisinde bitsin. Millet ne olup bittiğini bilmiyor" değerlendirmesini yaptı.