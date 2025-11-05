Özgür Özel'e Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaretten soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ümraniye'de düzenlediği mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek "Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık." cümlelerini kullandı.

Özel'in skandal ifadesi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından re’sen soruşturma başlattı.

"İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMALARINI YÜRÜTEN YARGIÇLARI HEDEF ALDI"

Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne" yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla "Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakaret ve Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlilikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."



AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'e sert tepki gösterdi. Çelik, X hesabı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz. Hiçkimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır."

https://x.com/omerrcelik/status/1986146535109709839