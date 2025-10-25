CHP'de İmamoğlu sınavı! Şamil Tayyar: Özgür Özel aday olursa Erdoğan çok memnun kalacak

CHP'de merakla beklenen Kurultay Davası'nın sonuçlanarak iptal edilmesi sonrası partinin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar göreve gelme ihtimali de sona erdi.

Dava sonucuyla CHP'de nasıl bir durum ortaya çıktığı ve Genel Başkan Özgür Özel'in karşılaşacağı aşamalar TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te değerlendirildi.

"KILIÇDAROĞLU KENDİSİNE BİR KULVAR AÇABİLİR"

Programda yorum ve değerlendirmelerini paylaşan Şamil Tayyar "Özgür Özel şöyle bir sorunla karşılaşabilir." diyerek "Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etse de Kılıçdaroğlu genel siyasette kendisine bir kulvar açabilir, bir tesir alanı oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU VESAYETİNDNE KURTULAYIM DERSE TARTIŞMA OLABİLİR"

"Özgür Özel şu anda İmamoğlu ile yeni bir sınava girebilir." yorumunda bulunan Tayyar "Yani 'İmamoğlu karşısında bir vesayetten kurtulayım, CHP'nin asli sahibi ve lideri benim.' gibi hareketle yola devam ederse ikili arasında bir tartışmayı tetikleyebilir." dedi.

"GELİŞMELERDEN CUMHURBAŞKANI'MIZ DA MEMNUN KALACAK"

Tayyar, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Bugün gelinen noktada Özel'in iktidarı ele geçirdiği CHP, ilk iş başına geldiği CHP'ye göre çok daha dar alanda siyaset yapan bir parti. Hırpalanmış, kendi iç çatışmasıyla kan kaybına uğramış bir partinin genel başkanı.

Bu gelişmelerden ben Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da memnun kalabileceğini düşünüyorum. Bu mevcutlar içinde zannederim Özgür Özel ile yarışmak isteyecektir kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu'ndan sonra Özel, Cumhurbaşkanı'mız için iyi bir aday olabilir. Zaten son dönemde kamuoyu yoklamaları da Özel'i öne çıkarmaya başladı. Zannediyorum Özgür Özel, CHP'nin en güçlü adayı gibi gözüküyor. Bundan da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çok memnun kalacağını düşünüyorum."