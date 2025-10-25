Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

CHP'de İmamoğlu sınavı! Şamil Tayyar: Özgür Özel aday olursa Erdoğan çok memnun kalacak

CHP Kurultay Davası'nın reddedilmesi sonrası partide ortaya çıkacak durum ve Özgür Özel'in nasıl bir yol izleyeceği TGRT Haber'in programı Medya Kritik'te konuşuldu. Şamil Tayyar, Özel'in Ekrem İmamoğlu ile yeni bir sınav vermek zorunda kalabileceğini belirterek CHP'de Özel'in en güçlü cumhurbaşkanı adayı olduğunu, bu durumdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok memnun kalacağını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 00:13
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 00:13

'de merakla beklenen Kurultay Davası'nın sonuçlanarak iptal edilmesi sonrası partinin önceki lideri 'nun tekrar göreve gelme ihtimali de sona erdi.

Dava sonucuyla CHP'de nasıl bir durum ortaya çıktığı ve Genel Başkan 'in karşılaşacağı aşamalar TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te değerlendirildi.

"KILIÇDAROĞLU KENDİSİNE BİR KULVAR AÇABİLİR"

Programda yorum ve değerlendirmelerini paylaşan Şamil Tayyar "Özgür Özel şöyle bir sorunla karşılaşabilir." diyerek "Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etse de Kılıçdaroğlu genel siyasette kendisine bir kulvar açabilir, bir tesir alanı oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

CHP'de İmamoğlu sınavı! Şamil Tayyar: Özgür Özel aday olursa Erdoğan çok memnun kalacak

"İMAMOĞLU VESAYETİNDNE KURTULAYIM DERSE TARTIŞMA OLABİLİR"

"Özgür Özel şu anda ile yeni bir sınava girebilir." yorumunda bulunan Tayyar "Yani 'İmamoğlu karşısında bir vesayetten kurtulayım, CHP'nin asli sahibi ve lideri benim.' gibi hareketle yola devam ederse ikili arasında bir tartışmayı tetikleyebilir." dedi.

"GELİŞMELERDEN CUMHURBAŞKANI'MIZ DA MEMNUN KALACAK"

Tayyar, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Bugün gelinen noktada Özel'in iktidarı ele geçirdiği CHP, ilk iş başına geldiği CHP'ye göre çok daha dar alanda siyaset yapan bir parti. Hırpalanmış, kendi iç çatışmasıyla kan kaybına uğramış bir partinin genel başkanı.

Bu gelişmelerden ben Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da memnun kalabileceğini düşünüyorum. Bu mevcutlar içinde zannederim Özgür Özel ile yarışmak isteyecektir kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu'ndan sonra Özel, Cumhurbaşkanı'mız için iyi bir aday olabilir. Zaten son dönemde kamuoyu yoklamaları da Özel'i öne çıkarmaya başladı. Zannediyorum Özgür Özel, CHP'nin en güçlü adayı gibi gözüküyor. Bundan da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çok memnun kalacağını düşünüyorum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'de istifa dalgası mı geliyor? Fatih Atik: Ayrılmayı düşünen milletvekili ve belediye başkanları var!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Casusluk soruşturmasında TELE1'e kayyum atandı
ETİKETLER
#kemal kılıçdaroğlu
#chp
#özgür özel
#imamoğlu
#Kurultay Davası
#Cumhurbaşkanı Seçimi
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.