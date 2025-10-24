Casusluk soruşturmasında TELE1'e kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı casusluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan isimler arasında olan Merdan Yanardağ'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu TELE1 kanalına kayyum atandı.

"İŞLEDİĞİ SUÇLARDA TELE1'İ KULLANDIĞI GEREKÇESİYLE..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlunun şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Casusluk soruşturmasında; yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edilmiş, soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı.