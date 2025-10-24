Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Casusluk soruşturmasında TELE1'e kayyum atandı

Casusluk soruşturması kapsamında Merdan Yanardağ'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu TELE1 kanalına kayyum atandı. Başsavcılık gerekçesinde, Yanardağ'ın işlediği suçlarda TV kanalına kullanması gösterildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Casusluk soruşturmasında TELE1'e kayyum atandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 19:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı casusluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan isimler arasında olan Merdan Yanardağ'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu TELE1 kanalına kayyum atandı.

"İŞLEDİĞİ SUÇLARDA TELE1'İ KULLANDIĞI GEREKÇESİYLE..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlunun şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Casusluk soruşturmasında; yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edilmiş, soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu ve 2 isme casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltında
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Şoke eden detaylar ortaya çıktı
ETİKETLER
#haber
#Haber-metni
#Etiketler
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.