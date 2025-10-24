Ekrem İmamoğlu ve 2 isme casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın casusluk soruşturmasında; yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

MERDAN YNARDAĞ GÖZALTINDA

Tele1 TV’ nin kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alındı.