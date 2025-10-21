Menü Kapat
21.10.2025
Politika
 Selahattin Demirel

Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'la fotoğrafı çıktı! AK Parti'ye geçebilmek için 7 bin dolar bağış yapmış

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yıllar önce aynı karede oldukları bir fotoğrafı çıktı. Fotoğrafı paylaşan Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçebilmek için 7 bin dolar bağış yaptığını öne sürdü.

Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'la fotoğrafı çıktı! AK Parti'ye geçebilmek için 7 bin dolar bağış yapmış
21.10.2025
21.10.2025
Türkiye'yi sarsan ve soruşturmasında tutuklu bulunan 'yla ilgili arşivden çok ilginç bir fotoğraf çıktı. Yıllar önce çekilmiş fotoğrafta İmamoğlu, 'nin daha yeni kurulduğu yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede görülüyor.

"HAYAT NE GARİP"

Fotoğrafı paylaşan Gazeteci "Hayat ne garip.." başlığıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafa eklediği notta ses getirecek bir iddiayı da açıkladı. Buna göre İmamoğlu, AK Parti'ye geçmek için 7 bin dolar bağışta bulundu ancak Beylikdüzü Belediye Başkan adaylığı talebi uygun görülmeyince 'ye girdi.

Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'la fotoğrafı çıktı! AK Parti'ye geçebilmek için 7 bin dolar bağış yapmış

"AK PARTİ'YE GEÇMEYE UĞRAŞIRKEN REFERANSI FARUK ÖZAK'TI"

Yarkadaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu, ANAP’tan AK PARTİ’ye geçmeye uğraşırken referansı hemşehrisi eski Bakan Faruk Özak’tı. (Önde oturam) İmamoğlu, AK PARTİ’de siyaset yapabilmek için Erdoğan’la görüşmeye çalışıyordu. Hatta o dönem AK PARTİ’ye 7 bin dolar da bağış yaptı.

"KILIÇDAROĞLU ONU ZİRVEYE TAŞIDI"

AK PARTİ Beylikdüzü Belediye Başkan Adaylığı talebi kabul görmeyince CHP’ye geldi. Bugün ise cezaevinde. İmamoğlu, disiplin süreciyle CHP’den ihraç edilecekken araya İstanbul İl Başkanı girdi ve süreci durdurdu. Kılıçdaroğlu da onu zirveye taşıdı.

Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'la fotoğrafı çıktı! AK Parti'ye geçebilmek için 7 bin dolar bağış yapmış

Şimdi aynı İmamoğlu, o gün görüşmeye çalıştığı Erdoğan’ın rakibi olduğunu söylüyor ancak hakkındaki iddialar çok ağır. Bakalım daha nelere şahit olacağız."

