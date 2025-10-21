Barcelona Olympiakos maç skoru kaç kaç? Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. hafta karşılaşmasında Barcelona ile Olympiakos kozlarını paylaştı.

İspanya’da oynanan müsabakada Barcelona, Olympiakos ağlarına tam altı gol göndererek, sahadan 6-1’lik zaferle ayrıldı.

Genç yetenek Fermin Lopez hat-trick yaparak mücadeleye damga vurdu, Lamine Yamal ve Marcus Rashford da şovun yıldızları oldu.

Barça’ya galibiyeti getiren goller; Fermin Lopez (7,38,76), Marcus Rashford (74,79) ve Lamine Yamal (68 penaltı) tarafından kaydedildi.

Konuk takımın tek sayısı ise 53. dakikada Ayoub El Kaabi’nin penaltı vuruşundan geldi.

Öte yandan Olympiakos’ta Santiago Hezze, 57. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu skorun ardından Barcelona puanını 6’ya çıkardı. Olympiakos ise 1 puanda takılı kaldı.

Devler Ligi’nin bir sonraki etabında Barcelona, Club Brugge’u misafir edecek.

Olympiakos ise PSV karşısında kendi sahasında mücadele verecek.