16°
Barcelona Olympiakos maç skoru kaç kaç? Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru

İspanyol devi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Yunan temsilcisi Olympiakos’u yenilgiye uğrattı.

Barcelona Olympiakos maç skoru kaç kaç? Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru
’nin 3. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı.

İspanya’da oynanan müsabakada Barcelona, Olympiakos ağlarına tam altı gol göndererek, sahadan 6-1’lik zaferle ayrıldı.

Genç yetenek Fermin Lopez hat-trick yaparak mücadeleye damga vurdu, ve Marcus Rashford da şovun yıldızları oldu.

Barcelona Olympiakos maç skoru kaç kaç? Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru

Barça’ya galibiyeti getiren goller; Fermin Lopez (7,38,76), Marcus Rashford (74,79) ve Lamine Yamal (68 penaltı) tarafından kaydedildi.

Konuk takımın tek sayısı ise 53. dakikada Ayoub El Kaabi’nin penaltı vuruşundan geldi.

Öte yandan Olympiakos’ta Santiago Hezze, 57. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Barcelona Olympiakos maç skoru kaç kaç? Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru

Bu skorun ardından Barcelona puanını 6’ya çıkardı. Olympiakos ise 1 puanda takılı kaldı.

Devler Ligi’nin bir sonraki etabında Barcelona, Club Brugge’u misafir edecek.

Olympiakos ise PSV karşısında kendi sahasında mücadele verecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Barcelona Olympiakos maçında kaç gol attı?
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Olympiakos ağlarına tam 6 gol göndererek 6-1’lik bir galibiyet elde etti.
