16°
Editor
 Selahattin Demirel

Bahçeli'nin '82. il KKTC olmalı' sözlerine Tufan Erhürman'ın partisi CTP'den cevap var

KKTC'de federasyon düşüncesine yakın Tufan Erhürman'ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "81’inci il Düzce’den sonra 82’nci il olarak KKTC’nin olması artık hayat memat meselesidir." sözlerine cevap geldi. Erhürman'ın partisi CTP, Bahçeli'nin sözlerine "Kabul edilemez." tepkisi gösterdi.

Bahçeli'nin '82. il KKTC olmalı' sözlerine Tufan Erhürman'ın partisi CTP'den cevap var
Partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkanı () cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası ortaya çıkan tablo hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ersin Tatar döneminin geride kaldığı ve ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak Tufan Erhürman'ın seçildiği süreç sonrası yaptığı "KKTC Parlamentosu acil toplanmalı, Cumhuriyet'ine katılma kararı almalı." çağrısıyla gündeme gelen Bahçeli, bu kez "81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı." dedi.

Bahçeli'nin '82. il KKTC olmalı' sözlerine Tufan Erhürman'ın partisi CTP'den cevap var

"HAYAT MEMAT MESELESİ"

Bahçeli söz konusu açıklamalarında "Kıbrıs Türk'tür Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs milli davamızdır. KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı, federasyona dönüşü kabul etmeyip Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmalıdır. 81’inci il Düzce’den sonra 82’nci il olarak KKTC’nin olması artık hayat memat meselesidir. Biz Kıbrıs denildi mi akan suları durduruyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin sözlerine KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın partisinden cevap geldi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden (CTP) yapılan yazılı açıklamada Bahçeli'nin ifadeleri hakkında "Kıbrıs Türk halkının iradesine, siyasi eşitliğine ve uluslararası hukuk gerçeklerine tamamen aykırıdır. Kabul edilemezdir." denildi.

Bahçeli'nin '82. il KKTC olmalı' sözlerine Tufan Erhürman'ın partisi CTP'den cevap var

İşte CTP'nin açıklamasında geçen ifadeler:

"KIBRIS TÜRK HALKI DEMOKRATİK İRADESİNİ SANDIĞA YANSITMIŞTIR"

"Kıbrıs Türk halkı, 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha kendi geleceğini belirleme hakkını güçlü bir biçimde kullanmış ve demokratik iradesini sandığa yansıtmıştır.

Resmî seçim sonuçlarına göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların %62,76’sını alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu sonuç, halkımızın değişim, öngörülebilir bir gelecek ihtiyacı, kardeşlik ruhu, çözüm ve ortak akıl yönündeki talebinin açık ifadesidir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, bu sürece katkıda bulunan, sandığa giderek demokratik iradesini ortaya koyan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Halkın iradesine saygı göstermek ve sandıktan çıkan mesajı kabullenmek tüm kesimlerin önemsemesi gereken ilkelerdir.

Bahçeli'nin '82. il KKTC olmalı' sözlerine Tufan Erhürman'ın partisi CTP'den cevap var

Demokratik olgunluğumuzu korumak ve halkımızın güvenini ve ilişkilerini zedeleyecek açıklamalara izin vermemek hepimizin ortak sorumluluğudur.

"TÜRKİYE'NİN 82. İLİ İFADELERİ KABUL EDİLEMEZDİR"

Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti siyasi partilerinden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin ‘82. ili’ olması yönündeki ifadeleri, Kıbrıs Türk halkının iradesine, siyasi eşitliğine ve uluslararası hukuk gerçeklerine tamamen aykırıdır. Kabul edilemezdir.

Bu tür açıklamalar, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkına, yıllardır süregelen kendi kendini yönetme mücadelesine ve uluslararası alanda saygı gören eşit siyasi özne olma talebine açık bir saldırı ve saygısızlıktır.

Kıbrıs Türk halkının iradesini değersizleştiren herhangi bir siyasi söylem bizim için kabul edilebilir değildir.

CTP olarak hem toplumsal kardeşlik ruhunun pekişmesine hem de Türkiye Cumhuriyeti ile saygın kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine katkı koymaya ve tüm kesimleri bu bilinçle hareket etmeye davet ederiz."

