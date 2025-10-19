Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Devlet Bahçeli'den KKTC seçimlerine ses getirecek öneri: KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı

KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tufan Erhürman'ın birinci olması ve adanın yeni cumhurbaşkanlığı görevine hak kazanması sonrasında MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok farklı bir açıklama geldi. Bahçeli, seçime katılımın az olduğuna işaret ederek KKTC Meclisi'ni acil toplanmaya davet etti. Bahçeli, meclisin Türkiye Cumhuriyet'ine katılma kararı alması gerektiğini belirtti.

Devlet Bahçeli'den KKTC seçimlerine ses getirecek öneri: KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı
Selahattin Demirel
19.10.2025
19.10.2025
Lideri , cumhurbaşkanlığı sonuçlarıyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KKTC’de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır.

Seçim sonucu, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı, ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır."

Ayrıntılar geliyor...

KKTC'de Ersin Tatar dönemi sona erdi: Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan ilk açıklama: Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak?
