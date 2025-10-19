KKTC'de Ersin Tatar dönemi sona erdi: Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçiminde saat 18.00 itibarı ile oy verme işlemi sona erdi. Oy sayım işlemi devam ederken, seçim yasakları 19.00'da sona erdi.

Seçmen listelerinde kayıtlı 218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de 6 ilçede 777 sandık kuruldu. KKTC'nin 9. Cumhurbaşkanı olmak için Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mehmet Hasgüler (Bağımsız), İbrahim Yazıcı (Bağımsız) ve mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (Bağımsız) yarıştı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamada, seçimde bağımsız cumhurbaşkanı adayı olan Hüseyin Gürlek'in adaylıktan çekildiği bildirildi. Ancak Seçim ve Halkoylaması Yasası kapsamında Gürlek'in ismi oy pusulasında yer almaya devam etti.

ERHÜRMAN KAZANDI

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazandığını duyurdu. KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Erhürman, “Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın.” dedi.

İŞTE SONUÇLAR

YSK Başkanı Bertan Özerdağ verileri açıkladı:

Toplam sandık sayısı: 777

Açılan sandık sayısı: 777

Katılım oranı yüzde: 64.87

Ersin Tatar: 35.81 yüzde

Tufan Erhürman: yüzde 62.76

Tatar: 49.714

Erhürman: 87.137.

TUFAN ERHÜRMAN KİMDİR?

Tufan Erhürman, 11 Eylül 1970’te Lefkoşa’da doğan Kıbrıslı Türk siyasetçi, hukukçu ve akademisyendir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Erhürman, aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamlayarak “İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman” konulu teziyle kamu hukuku alanında uzmanlaştı. Türkiye’de ombudsmanlık kurumunun oluşturulması sürecinde aktif görev aldı. Ankara, ODTÜ, Hacettepe, Yakın Doğu ve Doğu Akdeniz üniversitelerinde ders verdi. Akademik kariyeri boyunca kamu yönetimi ve hukuk alanında birçok çalışmaya imza attı.

Siyaset hayatına 2008’de Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın müzakere heyetinde yer alarak adım atan Erhürman, 2013’te Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden milletvekili seçildi. 2016’da CTP Genel Başkanı oldu ve 2018’de kurulan koalisyon hükümetinde KKTC Başbakanı olarak görev yaptı. Hükümetin 2019’da dağılmasının ardından muhalefet lideri olarak siyasetteki aktif rolünü sürdürdü.