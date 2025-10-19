Menü Kapat
 | Yusuf Özgür Bülbül

KKTC'de Ersin Tatar dönemi sona erdi: Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi sona erdi. 218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de 6 ilçede 777 sandık kuruldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, Tufan Erhürman ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. İşte detaylar...

19.10.2025
19.10.2025
Türk Cumhuriyeti'nde () cumhurbaşkanlığı seçiminde saat 18.00 itibarı ile oy verme işlemi sona erdi. Oy sayım işlemi devam ederken, seçim yasakları 19.00'da sona erdi.

KKTC'de Ersin Tatar dönemi sona erdi: Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu

Seçmen listelerinde kayıtlı 218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de 6 ilçede 777 sandık kuruldu. KKTC'nin 9. Cumhurbaşkanı olmak için Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mehmet Hasgüler (Bağımsız), İbrahim Yazıcı (Bağımsız) ve mevcut Cumhurbaşkanı (Bağımsız) yarıştı.

KKTC'de Ersin Tatar dönemi sona erdi: Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamada, seçimde bağımsız cumhurbaşkanı adayı olan Hüseyin Gürlek'in adaylıktan çekildiği bildirildi. Ancak Seçim ve Halkoylaması Yasası kapsamında Gürlek'in ismi oy pusulasında yer almaya devam etti.

ERHÜRMAN KAZANDI

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazandığını duyurdu. KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Erhürman, “Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın.” dedi.

KKTC'de Ersin Tatar dönemi sona erdi: Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu

İŞTE SONUÇLAR

YSK Başkanı Bertan Özerdağ verileri açıkladı:

Toplam sandık sayısı: 777
Açılan sandık sayısı: 777
Katılım oranı yüzde: 64.87
Ersin Tatar: 35.81 yüzde
Tufan Erhürman: yüzde 62.76
Tatar: 49.714
Erhürman: 87.137.

TUFAN ERHÜRMAN KİMDİR?

Tufan Erhürman, 11 Eylül 1970’te Lefkoşa’da doğan Kıbrıslı Türk siyasetçi, hukukçu ve akademisyendir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Erhürman, aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamlayarak “İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman” konulu teziyle kamu hukuku alanında uzmanlaştı. Türkiye’de ombudsmanlık kurumunun oluşturulması sürecinde aktif görev aldı. Ankara, ODTÜ, Hacettepe, Yakın Doğu ve Doğu Akdeniz üniversitelerinde ders verdi. Akademik kariyeri boyunca kamu yönetimi ve hukuk alanında birçok çalışmaya imza attı.

Siyaset hayatına 2008’de Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın müzakere heyetinde yer alarak adım atan Erhürman, 2013’te Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden milletvekili seçildi. 2016’da CTP Genel Başkanı oldu ve 2018’de kurulan koalisyon hükümetinde KKTC Başbakanı olarak görev yaptı. Hükümetin 2019’da dağılmasının ardından muhalefet lideri olarak siyasetteki aktif rolünü sürdürdü.

ETİKETLER
#kktc
#ersin tatar
#kuzey kıbrıs
#cumhurbaşkanlığı seçimi
#Tufan Erhürman
#Osman Zorba
#İlk Tur
#Dünya
