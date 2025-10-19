KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan ilk açıklama: Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Saat 18.00 itibarıyla kapanan sandıklardaki oyların sayımına geçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre yeni KKTC cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ seçimle ilgili verileri açıkladı. Buna göre:

Toplam sandık sayısı: 777

Açılan sandık sayısı: 777

Katılım oranı yüzde: 64.87

Ersin Tatar: 35.81 yüzde

Tufan Erhürman: yüzde 62.76

Tatar: 49.714 oy aldı

Erhürman: 87.137 oy aldı

KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN: TÜRKİYE İLE İSTİŞARE İÇİNDE OLACAĞIZ

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sonuçlar sonrası yaptığı ilk açıklamada "Halkımızın şunu bilmesini isterim, bu seçimin kaybedeni yoktur. Dış politikayla ilgili sorumluluklarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

