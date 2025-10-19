KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan ilk açıklama: Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Saat 18.00 itibarıyla kapanan sandıklardaki oyların sayımına geçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre yeni KKTC cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu.
KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ seçimle ilgili verileri açıkladı. Buna göre:
Toplam sandık sayısı: 777
Açılan sandık sayısı: 777
Katılım oranı yüzde: 64.87
Ersin Tatar: 35.81 yüzde
Tufan Erhürman: yüzde 62.76
Tatar: 49.714 oy aldı
Erhürman: 87.137 oy aldı
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sonuçlar sonrası yaptığı ilk açıklamada "Halkımızın şunu bilmesini isterim, bu seçimin kaybedeni yoktur. Dış politikayla ilgili sorumluluklarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...