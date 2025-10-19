Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Gündem
 Selahattin Demirel

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan ilk açıklama: Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak?

KKTC'de bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 62.76'sını alarak birinci olan Tufan Erhürman, sonuçlar sonrası ilk açıklamasını yaptı. Erhürman'ın açıklamasındaki Türkiye vurgusu dikkat çekti.

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan ilk açıklama: Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak?
19.10.2025
19.10.2025
saat ikonu 20:08

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () vatandaşlar, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Saat 18.00 itibarıyla kapanan sandıklardaki oyların sayımına geçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre yeni KKTC cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ seçimle ilgili verileri açıkladı. Buna göre:

Toplam sandık sayısı: 777
Açılan sandık sayısı: 777
Katılım oranı yüzde: 64.87
: 35.81 yüzde
Tufan Erhürman: yüzde 62.76

Tatar: 49.714 oy aldı
Erhürman: 87.137 oy aldı

KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN: TÜRKİYE İLE İSTİŞARE İÇİNDE OLACAĞIZ

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sonuçlar sonrası yaptığı ilk açıklamada "Halkımızın şunu bilmesini isterim, bu seçimin kaybedeni yoktur. Dış politikayla ilgili sorumluluklarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

TGRT Haber
