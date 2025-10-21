Menü Kapat
Editor
 Merve Yaz

MHP lideri Bahçeli'den net KKTC mesajı! 'Türkiye'ye katılmalı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

MHP lideri Bahçeli'den net KKTC mesajı! 'Türkiye'ye katılmalı'
Haber Merkezi
21.10.2025
21.10.2025
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları:

Kıbrıs Türk'tür Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs milli davamızdır.

Bu haklı ve hakikatli davadan geri dönüş katiyen yoktur. KKTC'nin 6. cumhurbaşkanını seçmek için Kıbrıs Türkleri sandık başına gitmiştir.

KKTC'ye hizmetleri geçen Sayın Ersin Tatar, bu demokratik yarışta maalesef geride kalmıştır. KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az katılımla gerçekleşmiştir.

KKTC parlamentosu acilen toplanmalı ve Türkiye'ye katılma kararı almalıdır.

'HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN'

Herkesin aklını başına alatrak Kıbrıs'ta seçimleri iyi okuması lazım. Meselenin demokratik haklarla sandığa saygıyla alakası yoktur. Mesele vatan meselesidir, beka meselesidir, onur ve şeref meselesidir.

Tarihi ve milli bir hakikatin hileyle, tahribi söz konusu dahi edilemeyecektir. Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. Kıbrıs Doğu Akdeniz'deki sancaktır. Kıbrıs'ın geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği birdir. Kıbrıs Türk'tür hep de böyle kalacaktır. Herkes aklını başına devşirip hesabını buna göre yapmalıdır. KKTC Parlamentoso acilen toplantılı, federasyona dönüşün kabul etmeyip Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmalıdır.

81 Düzce'den 82'nin KKTC olması hayat meselesi haline gelmiştir. Biz Kıbrıs denildi mi akan suları durduruyoruz.


#Politika
