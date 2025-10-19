Menü Kapat
 Onur Kaya

Bakan Fidan'dan KKTC seçimlerine ilişkin açıklama! Tarafını belli etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

19.10.2025
19.10.2025
Türk Cumhuriyeti’nde () halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gidiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Fidan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin KKTC’deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

SEÇİMDEKİ TARAFINI BELLİ ETTİ

Bakan Fidan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgularken, mevcut Cumhurbaşkanı 'ın da desteklediği Ada'da iki ayrı devlet formülünden yana olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının savunucusu olmaya ve Kıbrıs meselesinde tek gerçekçi çözümün Ada’da iki ayrı devletin varlığının kabulünden geçtiğini her platformda en güçlü şekilde vurgulamaya devam edecektir."

TATAR İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM, MUHALEFET FEDERASYON İSTİYOR

KKTC'deki seçim yarışında öne çıkan isimler mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ana muhalefet lideri Tufan Erhürman. Ersin Tatar iki devletli çözümü savunurken, Erhürman federasyondan yana.

