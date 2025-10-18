Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Hakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Türkiye garantör olmaya hazır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında Gazze konusundaki gelişmeleri değerlendirerek, kalıcı bir çözüm için Türkiye'nin rol üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı. Bakan Fidan, özellikle iki devletli çözüm kabul edilirse Türkiye'nin garantör olarak görev almaya hazır olduğunun altını çizdi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 23:35
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 23:42

Dışişleri Bakanı , Ülke TV'de canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE GARANTÖR OLUR"

Bakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik planladığı görev gücü, barış konseyi ve istikrar gücü şeklindeki üçlü mekanizmaya atıfta bulundu. Fidan, "İki devletli çözüm kabul edilirse garantör olarak görev almaya hazır" ifadesini kullandı.

Gazze'de normal bir savaşın olmadığına vurgu yapan Bakan Fidan, böyle bir şeyin olması durumunda soykırımı sürdürecekler anlamına gelir. Bunun da her yeri etkileyeceğini ifade eden Fidan, "1940'lı yıllarda yanlış bakıyorduk 2025'li yıllarda da aynı hatayı yapıyoruz, fiile değil faillere odaklanıyoruz." dedi. Türkiye'nin ise olası böyle bir durum gerçekleşmesi halinde yeniden herkesi organize edeceği ve Gazze için yeniden harekete geçeceğinin altını çizdi.

Hakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Türkiye garantör olmaya hazır

BÖLGEYE İŞ BİRLİĞİ FORMÜLÜNÜ GETİRDİ

Bakan Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye rekabeti değil iş birliği formülünü getirdiğini ifade etti. Türkiye'nin sözünün bölgeden neden bu kadar etkili olduğuna dair ise, güçlü bir liderliğin olmasının yanı sıra bölgede domine olmak yerine iş birliği formülünü yürüttüğünü ifade etti.

Hakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Türkiye garantör olmaya hazır

"BU HER YERİN ÇÖKÜŞÜ OLUR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle devam etti:

"Şimdi burada anladığımız manada bir savaş yok. Bir katliam, bir var. Başlayacak olan bir savaş değil, bir soykırım. Uluslararası toplumun bunu fark etmesi lazım. En son 'in suistimal ettiği konu neydi, rehineler konusuydu. halkını aç bırakması için hiçbir neden yok. Hala daha saldırılar devam ederse sistem çökmüş durumda. Dünya Filistin devletini tanımaya başlamış. Hala daha saldırılar devam ederse bu sadece İsrail'in değil bu her yerin çöküşü. Fiil ne soykırım. Kim yaparsa yapsın, kime olursa olsun biz karşısında duruyoruz. Ama batılılar böyle değil. Rasyonel düşünen bir yapıyla (İsrail) karşı karşıya değiliz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP İstanbul İl Kongresi sonrası Gürsel Tekin ne yapacak? O üyelerle ilgili hamlesini duyurdu: Bir an önce...
ETİKETLER
#Türkiye
#gazze
#İsrail
#hakan fidan
#filistin
#soykırım
#dışişleri bakanlığı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.