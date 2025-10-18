CHP İstanbul İl Kongresi sonrası Gürsel Tekin ne yapacak? O üyelerle ilgili hamlesini duyurdu: Bir an önce...

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin durdurulması için harekete geçerek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurduğu CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'yle ilgili "Yapılabilir" görüşü çıktı. YSK'nın görüşü sonrası 19 Ekim Pazar günü yapılacak kongrenin önünde hiçbir engel kalmamış oldu.

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında değerlendirilen konu için en kritik isimden önemli açıklamalar geldi. Programa görüntülü katılan, mahkemenin İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirdiği Gürsel Tekin hem yapılacak kongreyle ilgili hem de CHP'li belediyelerin karıştığı yolsuzluk soruşturmaları hakkında ses getirecek ifadeler kullandı.

"BENİM NEREDE OLDUĞUMU MERAK EDEN SPİKER..."

"Çağrı Heyeti İstanbul İl Başkanı olarak görevimi yapıyorum." sözleriyle konuşmasına başlayan Tekin; Halk TV, Sözcü TV ve Now TV'ye eleştiride bulundu. Bu kanalların daha önce konuklarından birisi olduğunu hatırlatan Tekin bu kurumlarda kendisiyle ilgili iftiraların gündeme getirildiğini belirtti. Now TV Ana Haber spikerinin kendisinin nerede olduğunu merak ettiğini söyleyen Tekin "Merak ediyorsanız yayınınıza çağırırsınız." dedi.

"SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇOK ÇABA SARF ETTİK AMA..."

YSK'nın CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi için olur vermesi hakkında konuşan Tekin "Baştan itibaren hep çözüm yanlısı olduk. Sorunların acil çözülmesi için bütün çabayı sarf ettik ama olmadı. Şimdi ortada bir tedbir var. Bundan ötürü CHP, durumu İstinaf'a götürdü. Umarım ki bir an evvel karar verilir ve tartışmalar bitmiş olur." ifadelerini kullandı.

"KARAR DEFTERİ'Nİ DAHİ TESLİM ALMADIK"

"Bugüne kadar en küçük bir sorun bile çıkarmadık." diyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karar Defteri'ni dahi teslim almadık, kendimiz bir defter oluşturduk. Sabırla süreci takip etmek zorunda kalıyoruz. Önümüzdeki günlerde de birçok sorunla karşılaşacağımızı görüyoruz.

En çok korktuğum insanlar dürüst insanlardır. Onların hiçbiri de eleştirmedi. Aziz İhsan'ın arkadaşı olacaksınız, Ertan'ın yoldaşı olacaksınız, sonra bizi eleştireceksiniz. Bunu kabul etmiyorum."

"GENEL MERKEZ SÜRECİ HIZLANDIRMA YÖNTEMİNİ DENEMEDİ"

Pazar günü yapılacak CHP İstanbul İl Kongresi için de konuşan Tekin "Mahkeme yoluyla verilen görevimizin hemen sonlanmasını istiyoruz, kararı bekliyoruz. Bu sorun bir önceki kongrede olduğu gibi devam edecek gibi gözüküyor. Baştan itibaren Genel Merkez, başvuru yaptığı İstinaf Mahkemesi'nde süreci hızlandırma yöntemini denememiş." şeklinde cümleler sarf etti.

"GENEL MERKEZ BİZİ TAKİP EDECEĞİ YERDE İSTİFA EDEN ÜYELERİ TAKİP ETSİN"

Farklı partilerden CHP'ye pek çok katılım olacağını söyleyen Tekin, CHP Genel Merkezi'nin kendileriyle görüşenleri takip edeceği yerde CHP İstanbul'da üyeleri takip etmesi gerektiğini söyleyerek partideki istifalara dikkat çekti.

"PARTİDEN ATILANLAR İÇİN HUKUK MÜCADELESİ VERECEĞİM"

Parti yöneticilerinin asıl görevinin küskünleri aramak olduğunu belirten Tekin, kendilerine yönelik bu takipleri eleştirdi. Partiden gerekçesiz olarak atılanların hukuken atılmış olmayacağını bildiren Tekin, konuyla ilgili hukuki mücadeleyi tek başına vereceğini açıkladı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İDDİANAMESİ: ÜYELİKLERİ ASKIYA ALINIR

İBB başta olmak üzere CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturmasında kilit isim konumundaki iş insanı ve suç örgütü kurucusu Aziz İhsan Aktaş hakkında da konuşan Tekin "Aktaş'ın kendisinin bir TV'deki ifadeleri ve Ertan Yıldız'ın ifadeleri var. Bunlar açıldığında umarım hiçbir şey çıkmaz ama ufak bir sorun varsa CHP geleneğinde şöyle bir şey vardır: Bir soruşturmada adı geçenin üyeliklerinin askıya alınmasıdır." dedi.

"BİR AN ÖNCE ARINMAMIZ LAZIM"

CHP'de soruşturma konusu olan konularla ilgili "Bir an önce arınmamız lazım." diyen Tekin, orantısız zenginleşmeyle ilgili makam fark etmeden hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

KARAR ÇIKTIĞINDA GÖREVİ DEVAM EDECEK Mİ?

Pazar günü yapılacak kongredeki karara göre tavrının ne olacağı sorulan Tekin, İstanbul ile Ankara kararlarının apayrı olduğuna işaret ederek CHP'deki adliye koridorlarındaki tartışmalara son verilmesi gerektiğini söyledi. "Bir an önce bu meseleleri kendimiz çözelim." ifadelerini kullanan Tekin "Çözmezsek başka müdahalelerle karşılaşırız." dedi.