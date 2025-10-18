Menü Kapat
Editor
 Merve Yaz

CHP'den istifa etmişti! Meclis üyesinden itiraf niteliğinde açıklama: 'Sessiz kalmam doğru değildi'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa depremi sürüyor. Beşiktaş Belediye Meclisi toplantısında CHP'den istifa eden Meclis Üyesi Cihan Altunpul'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. CHP'ye gönül vermiş kişilere seslendiğini dile getiren Altunpul, "Partimden istifa etme kararı çok zor olsa da bir taraftan da vicdanımla hareket etmenin doğru olduğuna inanmaktayım. Sessiz kalmam doğru değildi" ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa etmişti! Meclis üyesinden itiraf niteliğinde açıklama: 'Sessiz kalmam doğru değildi'
AA
18.10.2025
18.10.2025
ekim ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman başkanlığında belediye binasındaki salonda yapıldı.


Mecliste, 15 Ekim'deki Meclis toplantısında 'den ettiğini açıklayan bağımsız Cihan Altunpul, gündem dışı konuşma yapmak için söz aldı.

CHP'den istifa etmişti! Meclis üyesinden itiraf niteliğinde açıklama: 'Sessiz kalmam doğru değildi'

'VİCDANIMLA HAREKET ETMEK DOĞRU"

CHP'ye gönül vermiş kişilere seslendiğini dile getiren Altunpul, "Partimden istifa etme kararı çok zor olsa da bir taraftan da vicdanımla hareket etmenin doğru olduğuna inanmaktayım. CHP'de genel başkan, il başkanı, ilçe başkanı ve tüm üyeler aslında Mustafa Kemal Atatürk'ü temsil eder. Bundan dolayı ve önümüzde bu kadar önemli seçimler varken kimsenin yanlış yapmaya ve yanlışa sahip çıkmaya hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa etmişti! Meclis üyesinden itiraf niteliğinde açıklama: 'Sessiz kalmam doğru değildi'

'SESSİZ KALMAM MÜMKÜN DEĞİLDİ'

Altunpul, 28 Eylül'deki CHP Beşiktaş İlçe Kongresi'nde, Mehmet Arslan'ın ilçe başkanı olarak seçildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

CHP'den istifa etmişti! Meclis üyesinden itiraf niteliğinde açıklama: 'Sessiz kalmam doğru değildi'


"İlçe başkanı olarak seçilen Mehmet Arslan'ın basında kendisiyle ilgili çıkan mahkeme kararlarına dayanan haberleri yalanlamasını beklerdik. Ben bu haberlerin doğru olmadığını dilerken bir taraftan da sessiz kalmam doğru değildi. İlçemde yaşanan bu durum partim adına yakışır bir hale gelene kadar ben yine de altı okun tüm değerlerine bağlı kalarak bağımsız bir şekilde halkın temsilcisi olacağıma, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan bir milim ayrılmayacağıma, hiçbir partinin etkisinde kalmayacağıma ve belirttiğim gerekçenin düzeldiğini gördüğümde bir saniye bile beklemeden CHP çatısı altında yeniden görev yapacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum."

