Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Sezon uzadı: otellerde doluluk yüzde 95’e ulaştı

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, turizm sezonunun sonuna yaklaşılırken Orta Avrupa ve İskandinav pazarlarından gelen talebin doluluk oranlarını yüksek tuttuğunu belirtti.

Sezon uzadı: otellerde doluluk yüzde 95’e ulaştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
11:13
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
11:13

sezonunun sonuna yaklaştıklarını anlatan Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili "Orta Avrupa ve İskandinav pazarı eylül-ekim aylarında talep gösteren kaynak pazarlarımız. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu yıl da doluluklarımız yüksek seyrediyor." dedi. Sili, bu sene özellikle nisan-mayıs aylarında beklenen doluluklara ulaşılmadığını aktararak, eylül ve ekim ayında ulaşılan doluluklarla sezonun kendisini toparladığını kaydetti.

Sezon uzadı: otellerde doluluk yüzde 95’e ulaştı

Yaz sezonunu dolu geçirdiklerini belirten Sili, "Uzayan sezonda bazı otellerde doluluklar yüzde 90-95'lerde. Ortalamada da yüzde 85 diyebiliriz. Bu hepimiz açısından olumlu bir gelişme. Önümüzdeki dönemlerde de eylül, ekim hatta kasım ayının daha olumlu doluluklarla geçeceğini ancak mart-nisan ayında dolulukların bir nebze daha düşük olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Sezon uzadı: otellerde doluluk yüzde 95’e ulaştı

FARKLI TURİZM ÜRÜNLERİNE İHTİYAÇ VAR

Sili, kış sezonu veya düşük sezon olarak adlandırılan dönemlerde, turist çekebilmek için çeşitliliğin artırılması gerektiğini ifade etti.

Kentin ağırlıklı olarak deniz, kum, güneş üzerine oturmuş bir turizmi olduğunu vurgulayan Sili, şöyle konuştu:

"Farklı ürünlerin geliştirilmesi anlamında sağlık turizmi, kongre turizmi, spor turizmi gibi çalışmalar var. Özellikle spor turizmi konusu bölgemiz için önemli. Bu alan geliştiği oranda ocak, şubat ve mart aylarında ciddi talep olabilir. Belki mayıs-ekim dönemindeki doluluk oranlarına ulaşamayabilir ama en azından şehrin hareketlenmesi, ekonomik döngünün devam etmesi açısından bu çok değerli. Ayrıca buranın aslında en keyifli dönemi de bu aylar. Akdeniz bu anlamda şanslı."

Sezon uzadı: otellerde doluluk yüzde 95’e ulaştı

Kültür turizminin önemine değinen Sili, ilçenin Alanya Kalesi, Kızılkule, Syedra gibi önemli tarihi değerlere sahip olduğunu dile getirdi.

RUSYA-UKRAYNA KAYIPLARI BÜYÜK ORANDA TELAFİ EDİLDİ

Sili, Kültür ve Turizm Bakanlığının farklı pazarların devreye girmesi konusunda önemli çalışmaları olduğunu bildirerek, "Bu çalışmalar sonucunda Rusya ve Ukrayna'daki kayıplarımız ciddi oranda telafi edildi. Rusya ve Ukrayna bizim için önemli pazarlar. Önümüzdeki süreçte, öncelikle insanlık adına sonra turizm adına bu savaşın sona ermesini umut ediyoruz. Böylece daha ciddi doluluklara ulaşıp güçlü talepler alabiliriz." diye konuştu.

