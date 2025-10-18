İstanbul'da kapalı yollar saat kaçta açılacak? Kapalı olduğu saatler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yapılan açıklamaya göre pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yolların kaça kadar kapalı olacağı da dikkat çekti.
Pazar günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları nedeniyle bazı yollar kapatılacak. Program bitişinde ise trafiğe açılacak. Programın biteceği saat belirlenmedi.
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatılacak.
Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.