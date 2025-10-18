Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Trump’tan yeni hamle: Ağır araç ithalatına ek vergi

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonlar, bunların parçaları ve otobüslere tarife uygulanmasını öngören bildiriye imza attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 10:14

Beyaz Saray'ın internet sitesinde yer alan bildiride, orta ve ağır hizmet araçlarının askeri , afet müdahalesi, kritik altyapı taşımacılığı gibi alanlarda ulusal güvenlik açısından vazgeçilmez olduğu vurgulandı.

ABD'nin 1950-1990 yıllarında bu alanda lider olduğu ancak üretimin yurt dışına kayması sonucu ithalat oranının yükseldiğine işaret edilen bildiride, motor, batarya, transmisyon gibi birçok parçada ve otobüs üretiminde yabancı tedarikçilere bağımlılığın arttığı kaydedildi.

Trump’tan yeni hamle: Ağır araç ithalatına ek vergi

Bildiride, 1 Kasım'dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet araçları ile bunların parçalarına yüzde 25, otobüslere de yüzde 10 tarife uygulanacağı belirtildi.

Trump’tan yeni hamle: Ağır araç ithalatına ek vergi

Söz konusu tarifelerin amaçlarına da yer verilen bildiride, gümrük vergilerinin tedarik zincirlerini güçlendireceği, endüstriyel dayanıklılığı yükselteceği, ABD'deki vasıflı iş gücünü genişleteceği ve ABD'de üretilen orta ve ağır hizmet araçları, bunların parçaları ve otobüslerin pazar payını artıracağı ifade edildi.

Bildiride, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ve ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında tercihli tarife uygulamasına uygun olan ürünlere, bu gümrük vergilerinin yalnızca ABD dışında üretilen bileşenler için uygulanacağı kaydedildi.

Trump’tan yeni hamle: Ağır araç ithalatına ek vergi

YÜZDE 3,75 GÜMRÜK VERGİSİ KESİNTİSİ

Trump'ın imzaladığı bildiride ayrıca, 2030'a kadar ABD'de monte edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonların toplam değerinin yüzde 3,75'i kadar tarife kesintisi uygulanacağı açıklandı.

Trump’tan yeni hamle: Ağır araç ithalatına ek vergi

Bildiride, bu kesintinin kamyon motoru üreticileri için de geçerli olacağına işaret edilerek, otomobil üreticilerinin aynı orandaki teşvikten yararlanma süresinin de 2030 yılına uzatıldığı aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Enerjide acele kamulaştırma! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kamu devleri vites yükseltti: 679 milyar liralık plan!
ETİKETLER
#gümrük vergisi
#lojistik
#tedarik zinciri
#Ortyaki Araçlar
#Abd Otomotiv Endüstrisi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.