TGRT Haber
TGRT Haber
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Eski tip ehliyet sahipleri dikkat! Geri sayım başladı!

1 Ocak 2016'dan itibaren dağıtılmaya başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre dolmak üzere. Henüz ehliyetini yenilemeyen sürücüler, işlemleriyle ilgili detayları merak ediyor. Eski tip sürücü belgesi kullananlar ay sonuna kadar ehliyetlerini yenilemezse, belgeleri geçersiz sayılacak. Son gün ise 1 Kasım 2025. İşte ehliyet yenileme süreciyle ilgili merak edilenler...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
09:50
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
09:50

Eski tip sürücü belgeleri 31 Ekim 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.

Yetkililer, söz konusu tarih sonunda olabilecek yoğunluk dolayısıyla eski tip kullanan vatandaşlara, bir an önce belgelerini yenilemesini tavsiye etti.

Eski tip ehliyet sahipleri dikkat! Geri sayım başladı!

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

ADRESE TESLİM EDİLİYOR

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Eski tip ehliyet sahipleri dikkat! Geri sayım başladı!

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

ŞİMDİ DEĞİŞTİRİRSEN 15 TL

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 31 Ekim'e kadar eski tip sürücü belgelerinin, değerli kağıt ve vakıf payı bedeli olarak toplam 15 lira ücret karşılığında yenileneceği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu tarihten sonra yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecektir. Bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgesinin yenilenmesi için harç değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 7 bin 438 lira 60 kuruşun yatırılması gerekmektedir. A, A1, A2, F sınıfları için harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruşun yatırılması gerekmektedir. B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G, M sınıfları için harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 11 bin 235 lira 60 kuruşun yatırılması gerekmektedir."

ETİKETLER
#PTT
#sürücü belgesi
#nüfus müdürlüğü
#ehliyet yenileme
#Sürücü Belgesi Yenileme Ücreti
#Ekonomi
