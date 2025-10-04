Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Gündem
Trafik cezalarında yeni dönem! Haftaya Meclis'e geliyor: Hükümet radara karşı uyaracak

Meclis Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta içerisinde Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişikliklerin görüşülmesi bekleniyor. Buna göre, en önemli detaylardan birisi de devletin sürücüleri trafikten radara karşı uyaran bir aplikasyon geliştirmiş olması. Böylece, sürücüler radara karşı uyarılmış olacak. Ayrıca, cezalarda da yeni düzenlemelerin yapılması bekleniyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yasama döneminde Meclis Başkanlığına sunulan, trafik kurallarına uymayanlara verilen para cezalarının artırılmasını öngören Karayolları ’nda değişiklikler içeren kanun teklifinin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.

Trafik cezalarında yeni dönem! Haftaya Meclis'e geliyor: Hükümet radara karşı uyaracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı vatandaşların özellikle hız sınırına yönelik şikâyetleri üzerine çalışma başlatmıştı. Bu süreçte seyir hızını birden 50 km’ye kadar düşüren hız levhaları gözden geçirilirken, 19 bin 46 levha da söküldü. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, birbirine yakın olan yaya geçitlerinin kapatılarak, alt geçit ve üst geçitlerin yapılacağı kaydedildi. En fazla şikâyet edilen konulardan bir diğeri de trafikte gizlenen radarlarla ilgiliydi.

Trafik cezalarında yeni dönem! Haftaya Meclis'e geliyor: Hükümet radara karşı uyaracak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, burada vatandaşa tuzak kurulduğuna yönelik algıyı kırmak için yeni bir uygulama başlattıklarını açıklayarak, artık telefonlara “ var” uyarısının geleceği bir aplikasyon geliştirdikleri bilgisini paylaşmıştı. Yeni kanun teklifi hız sınırı, radar uygulamaları ve cezaların artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeriyor. İşte kanun teklifi kapsamında yer alan bazı düzenlemeler:

CEZALAR CEP YAKACAK

Araç kullanırken telefonla konuşanlara 5 bin lira, emniyet kemeri takmayanlara 2 bin 500 lira, kırmızı ışıkta geçenlere 5 bin lira, hız sınırını aşanlara 30 bin liraya kadar uygulanacak.

Trafik cezalarında yeni dönem! Haftaya Meclis'e geliyor: Hükümet radara karşı uyaracak

Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin, sürücü belgesi iptal edildiği hâlde araç kullananlara ise 200 bin lira para cezası verilecek.

Trafiği tehlikeye sokarak makas atanlara 180 bin, drift yapanlara ise 140 bin lira ceza uygulanacak.

Ambulansa, itfaiyeye yol vermeyen 46 bin, sahte plakaya 280 bin, alkollü araç kullanana 25 bin lira ceza öngörülüyor.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, olay yerini terk eden sürücüler 46 bin lira para cezası ile 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Trafik cezalarında yeni dönem! Haftaya Meclis'e geliyor: Hükümet radara karşı uyaracak

Takograf ve hız sınırlayıcı kullanmayan uzun yol sürücülerine 75 bin lira ceza verilecek.

Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması hâlinde işletene 5 bin lira idari para cezası uygulanacak ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilecek.

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

“DUR” İHTARINA UYMAYANLAR

Trafik denetimleri sırasında zabıtanın uyarı ve işaretlerine rağmen dur ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira ceza verilecek.

Ehliyetlerine 60 gün süre el konulacak ve araçları da 60 gün süre ile trafikten men edilecek.

Zorunluluk olmadığı hâllerde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek.

#ceza
#trafik güvenliği
#Radar
#Trafik Kanunu
#Hız Limiti
#Gündem
