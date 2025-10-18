Menü Kapat
18°
 Bengü Sarıkuş

Enerjide acele kamulaştırma! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin çeşitli illerinde tesis edilecek enerji iletim hatları ve doğal gaz üretim faaliyetlerinin güzergahındaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

18.10.2025
18.10.2025
Türkiye'nin çeşitli illerinde tesis edilecek iletim hatları ve doğal gaz üretim faaliyetlerinin güzergahındaki taşınmazlara ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Enerjide acele kamulaştırma! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV İsdemir Şırnak GES TM-PS-3A TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve "400 kV Keban Şalt-2-Kayseri Kapasitör EİH (Güney) Girdi Çıktı Erdemir Malatya GES TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında Şırnak ve Malatya'da bulunan bazı taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye İletim AŞ () tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Enerjide acele kamulaştırma! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ayrıca TEİAŞ tarafından, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Konya ve Sivas'ta bulunan bazı taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak.

Enerjide acele kamulaştırma! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Didim İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Aydın'da bulunan bazı taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ () tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Enerjide acele kamulaştırma! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16 Ekim 2025 tarihli toplantısında, Elektrik Piyasasında Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 111'inci maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca dengeden sorumlu grup üyesi piyasa katılımcısı için ilgili teklif bölgesi ve uzlaştırma dönemi bazında hesaplanan dengesizlik oranının 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 5'ten küçük veya eşit olması halinde ilgili piyasa katılımcısının bireysel enerji dengesizlik miktarının tamamının dengeden sorumlu grup içinde değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

