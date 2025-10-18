Altın çakıldı: Yatırımcılar dikkat! İşte 18 Eylül Cumartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftayı sert düşüşle kapattı. Dün kapanışta yurt içi piyasalarda gram altın 5.727 TL'ye kadar gerilerken ons altın ise 4.251 dolar seviyesine kadar düştü.

Rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları haftanın son işlem gününde düzeltmeyle sert bir düşüş yaşadı. Kapanışta gram altın 5 bin 727 TL’ye, ons altın ise 4 bin 251 dolara kadar düştü. Böylece hafta boyunca süren yükseliş serisi sert bir geri çekilme ile son buldu.

18 EKİM CUMARTESİ GRAM, ÇEYREK, ONS, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın: Alış 5.726,53 TL – Satış 5.727,34 TL

Ons Altın: Alış 4.250,52 USD – Satış 4.251,12 USD

Çeyrek Altın: Alış 9.947,00 TL – Satış 10.218,00 TL

Yarım Altın: Alış 19.895,00 TL – Satış 20.436,00 TL

Tam Altın: Alış 39.545,31 TL – Satış 40.333,53 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 39.668,00 TL – Satış 40.685,00 TL

Ata Altın: Alış 40.781,10 TL – Satış 41.818,20 TL