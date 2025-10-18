Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Altın çakıldı: Yatırımcılar dikkat! İşte 18 Eylül Cumartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Uzun zamandır tarihi rekorlar kıran altın fiyatları haftayı sert bir düzeltmeyle kapattı. Gram altın 5.727 TL'ye, ons altın ise 4.251 dolara kadar gerileyerek yatırımcılara soğuk duş aldırdı. Peki 18 Eylül cumartesi günü güncel gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte detaylar..

Hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran haftayı sert düşüşle kapattı. Dün kapanışta yurt içi piyasalarda gram altın 5.727 TL'ye kadar gerilerken ons altın ise 4.251 dolar seviyesine kadar düştü.

Altın çakıldı: Yatırımcılar dikkat! İşte 18 Eylül Cumartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Rekor üzerine rekor kıran fiyatları haftanın son işlem gününde düzeltmeyle sert bir düşüş yaşadı. Kapanışta gram altın 5 bin 727 TL'ye, ons altın ise 4 bin 251 dolara kadar düştü. Böylece hafta boyunca süren yükseliş serisi sert bir geri çekilme ile son buldu.

Altın çakıldı: Yatırımcılar dikkat! İşte 18 Eylül Cumartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

18 EKİM CUMARTESİ GRAM, ÇEYREK, ONS, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın: Alış 5.726,53 TL – Satış 5.727,34 TL
Ons Altın: Alış 4.250,52 USD – Satış 4.251,12 USD
Çeyrek Altın: Alış 9.947,00 TL – Satış 10.218,00 TL
Yarım Altın: Alış 19.895,00 TL – Satış 20.436,00 TL
Tam Altın: Alış 39.545,31 TL – Satış 40.333,53 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 39.668,00 TL – Satış 40.685,00 TL
Ata Altın: Alış 40.781,10 TL – Satış 41.818,20 TL

