Gündem
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Hafta sonu sağanak alarmı! Meteoroloji saat verdi: Şemsiyesiz çıkmayın

Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde bugün sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji, yağmur için saat vererek uyarı yaptı. İşte illerimizde hava durumu...

KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
18.10.2025
08:23
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
08:39

Genel Müdürlüğü 18 Ekim 2025 tarihli raporunu yayımladı. Cumartesi günü 3 bölgede etkili olacak sağanak, yarından itibaren yurdun büyük bölümüne yayılacak.

SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; 'nin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, , 'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısının yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçecek.

Hafta sonu sağanak alarmı! Meteoroloji saat verdi: Şemsiyesiz çıkmayın

KARADENİZ'DE SİS VAR

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Hafta sonu sağanak alarmı! Meteoroloji saat verdi: Şemsiyesiz çıkmayın

Bölgelere göre bazı illerimizde hava durumu şöyle...

Hafta sonu sağanak alarmı! Meteoroloji saat verdi: Şemsiyesiz çıkmayın

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ETİKETLER
#Türkiye
#hava durumu
#yağış
#meteoroloji
#marmara
#sağanak yağış
#ege
#Gündem
