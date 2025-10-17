İstanbul'da yağmura 3 gün ara! AKOM tarih verdi

Kategoriler
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) İstanbul için uyarıda bulunduğu sağanak aralıklarla etkisini gösteriyor.
AKOM'un sosyal medya hesabından yayımladığı güncel hava durumu raporunda; önümüzdeki hafta içi 3 gün boyunca İstanbul'da yağmur olmayacağı bildirildi.
İşte AKOM'un haftalık hava tahmin raporu...
18.10.2025 CUMARTESİ
19.10.2025 PAZAR
20.10.2025 PAZARTESİ
21.10.2025 SALI
22.10.2025 ÇARŞAMBA
23.10.2025 PERŞEMBE