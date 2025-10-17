Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ala Tokel futbolcu Bertuğ Yıldırım ile ayrılık nedenini ilk kez anlattı

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, geçtiğimiz yıl evlenecekleri konuşulan Bertuğ Yıldırım ile neden ayrıldıklarını ilk kez açıkladı. Sunucu olarak yer aldığı programda konuşan Ala Tokel, mesajla kendisinden ayrıldığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ala Tokel futbolcu Bertuğ Yıldırım ile ayrılık nedenini ilk kez anlattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 11:30

fenomeni Ala Tokel ile milli futbolcu beraber görüntülenmiş ve aşklarını kabul etmişti. Taktıkları yüzüklerle evlilik sinyali veren çift ani bir kararla kararı aldı. Ala Tokel aylar sonra isim vermeden Bertuğ Yıldırım ile neden ayrıldıklarını paylaştı.

ALA TOKEL, BERTUĞ YILDIRIM'DAN NEDEN AYRILDIKLARINI İLK KEZ ANLATTI

Sosyal medyada “nişanlandılar mı?” soruları gündeme gelmiş olsa da, Ala Tokel bu iddiaları net bir şekilde yalanlamıştı. Kendisi, ilişkileri sırasında yüzük takmalarını “Sevgimizin simgesi olarak taktık, aileler arasında yapılmış bir nişan değil” şeklinde açıklamıştı.

Ala Tokel futbolcu Bertuğ Yıldırım ile ayrılık nedenini ilk kez anlattı

Evliliğe ise yeşil ışık yakan Ala Tokel 'Doğru zamanda evlendiğim kişi umuyorum ki Bertuğ olur' şeklindeki açıklamasının ardından ayrılık haberiyle gündeme gelmişti.

Ala Tokel futbolcu Bertuğ Yıldırım ile ayrılık nedenini ilk kez anlattı

Ala Tokel sunuculuk yaptığı programda futbolcu Bertuğ Yıldırım ile ayrılık süreçlerinden bahsetti. Ala Tokel, "Umarım evlenirim’ diye bir demecim var. Ertesi gün bakın en kötü kısma geliyorum. Ertesi gün mesajla terkedildim. ‘Senin magazinin benim işimin önüne geçiyor’ yazmış ama bir paragrafta yazmış. Sonra demiş ki “Ben sana aşıktım. Sen benim hayatımda en aşık olduğum insandın ama etrafımdaki insanlar artık bunun doğru olmadığını söylüyor’" diyerek büyük bir şok yaşadığını belirtti.

Ala Tokel futbolcu Bertuğ Yıldırım ile ayrılık nedenini ilk kez anlattı

Olayın devamını da anlatan Tokel, "Zaten bahane olduğu ortada. Evin içinde çok kötüyüm. Hani nasıl mesajla ayrılır diye. O sırada mesaj geliyor cevap vermiyorum çünkü şok içindeyim. Arıyor beni sürekli 1 gün boyunca arıyor. Sonra kapım çalıyor ‘Yenge yenge telefonları açacakmışsın’ diye gecenin bir köründe. Ertesi sabah yine arıyor açıyorum telefonu bir de telefonda ayrılıyor benden." sözleriyle Bertuğ Yıldırım ile ayrılık süreçlerinden bahsetti.

BERTUĞ YILDIRIM'IN YENİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Ayrılığın ardından Bertuğ Yıldırım ise Portekizli model Oriana Correia Gomes ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. İkili, sosyal medyada birlikte paylaştıkları romantik fotoğraflarla dikkat çekmişti.

Ala Tokel futbolcu Bertuğ Yıldırım ile ayrılık nedenini ilk kez anlattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahnede acılar içinde kaldı! Tolga Güleç'in zor anları kameraya yansıdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devrilen ağacın altında kalan İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
ETİKETLER
#Magazin
#Futbol
#sosyal medya
#ayrılık
#bertuğ yıldırım
#aşk
#Ala Tokel
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.