Ala Tokel futbolcu Bertuğ Yıldırım ile ayrılık nedenini ilk kez anlattı

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile milli futbolcu Bertuğ Yıldırım beraber görüntülenmiş ve aşklarını kabul etmişti. Taktıkları yüzüklerle evlilik sinyali veren çift ani bir kararla ayrılık kararı aldı. Ala Tokel aylar sonra isim vermeden Bertuğ Yıldırım ile neden ayrıldıklarını paylaştı.

ALA TOKEL, BERTUĞ YILDIRIM'DAN NEDEN AYRILDIKLARINI İLK KEZ ANLATTI

Sosyal medyada “nişanlandılar mı?” soruları gündeme gelmiş olsa da, Ala Tokel bu iddiaları net bir şekilde yalanlamıştı. Kendisi, ilişkileri sırasında yüzük takmalarını “Sevgimizin simgesi olarak taktık, aileler arasında yapılmış bir nişan değil” şeklinde açıklamıştı.

Evliliğe ise yeşil ışık yakan Ala Tokel 'Doğru zamanda evlendiğim kişi umuyorum ki Bertuğ olur' şeklindeki açıklamasının ardından ayrılık haberiyle gündeme gelmişti.

Ala Tokel sunuculuk yaptığı programda futbolcu Bertuğ Yıldırım ile ayrılık süreçlerinden bahsetti. Ala Tokel, "Umarım evlenirim’ diye bir demecim var. Ertesi gün bakın en kötü kısma geliyorum. Ertesi gün mesajla terkedildim. ‘Senin magazinin benim işimin önüne geçiyor’ yazmış ama bir paragrafta yazmış. Sonra demiş ki “Ben sana aşıktım. Sen benim hayatımda en aşık olduğum insandın ama etrafımdaki insanlar artık bunun doğru olmadığını söylüyor’" diyerek büyük bir şok yaşadığını belirtti.

Olayın devamını da anlatan Tokel, "Zaten bahane olduğu ortada. Evin içinde çok kötüyüm. Hani nasıl mesajla ayrılır diye. O sırada mesaj geliyor cevap vermiyorum çünkü şok içindeyim. Arıyor beni sürekli 1 gün boyunca arıyor. Sonra kapım çalıyor ‘Yenge yenge telefonları açacakmışsın’ diye gecenin bir köründe. Ertesi sabah yine arıyor açıyorum telefonu bir de telefonda ayrılıyor benden." sözleriyle Bertuğ Yıldırım ile ayrılık süreçlerinden bahsetti.

BERTUĞ YILDIRIM'IN YENİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Ayrılığın ardından Bertuğ Yıldırım ise Portekizli model Oriana Correia Gomes ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. İkili, sosyal medyada birlikte paylaştıkları romantik fotoğraflarla dikkat çekmişti.