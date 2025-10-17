Sahnede acılar içinde kaldı! Tolga Güleç'in zor anları kameraya yansıdı

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kırmızı Oda, Masumiyet, Kötü Kan, Can Borcu ve Beni Sev gibi dizilerde rol alan 44 yaşındaki Tolga Güleç, son olarak Sil Baştan tiyatro oyunuyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sahnede biranda talihsiz bir kaza geçiren Tolga Güleç acılar içinde oyununu tamamladı.

TOLGA GÜLEÇ ACILAR İÇİNDE KALDI

Aslı Bekiroğlu ile Tolga Güleç, tiyatro oyununun galası için sahne aldı. Güleç, rol gereği sahnedeki masayı kaldırıp yere atınca fırlayan çivilerden biri bacağına saplandı.

Güleç, acı içinde kıvransa da kimseye durumu belli etmeden oyunu tamamladı.

TOLGA GÜLEÇ SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Başrollerini Tolga Güleç ile Aslı Bekiroğlu'nun paylaştığı 'Sil Baştan' adlı tiyatro oyununun finalini acılar içinde yapan Güleç, ışıklar kapanınca topallayarak içeri girdi.

Bir çiftin ilişkilerinde yaşadığı sorunların eğlenceli bir dille anlatıldığı oyun sırasında Güleç, oyun bitiminde hastaneye koştu.