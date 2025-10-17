Menü Kapat
18°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sahnede acılar içinde kaldı! Tolga Güleç'in zor anları kameraya yansıdı

Oyuncu Tolga Güleç, tiyatro oyununun galasında sahnede talihsiz bir kaza geçirdi. Acılar içinde kıvranan Tolga Güleç, sahnesini bitirerek seyircisine hiçbir şey hissettirmedi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kırmızı Oda, Masumiyet, Kötü Kan, Can Borcu ve Beni Sev gibi dizilerde rol alan 44 yaşındaki Tolga Güleç, son olarak Sil Baştan oyunuyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sahnede biranda talihsiz bir geçiren Tolga Güleç acılar içinde oyununu tamamladı.

TOLGA GÜLEÇ ACILAR İÇİNDE KALDI

Aslı Bekiroğlu ile Tolga Güleç, tiyatro oyununun galası için sahne aldı. Güleç, rol gereği sahnedeki masayı kaldırıp yere atınca fırlayan çivilerden biri bacağına saplandı.

Sahnede acılar içinde kaldı! Tolga Güleç'in zor anları kameraya yansıdı

Güleç, içinde kıvransa da kimseye durumu belli etmeden oyunu tamamladı.

TOLGA GÜLEÇ SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Başrollerini Tolga Güleç ile Aslı Bekiroğlu'nun paylaştığı 'Sil Baştan' adlı tiyatro oyununun finalini acılar içinde yapan Güleç, ışıklar kapanınca topallayarak içeri girdi.

Sahnede acılar içinde kaldı! Tolga Güleç'in zor anları kameraya yansıdı

Bir çiftin ilişkilerinde yaşadığı sorunların eğlenceli bir dille anlatıldığı oyun sırasında Güleç, oyun bitiminde hastaneye koştu.

Sıkça Sorulan Sorular

TOLGA GÜLEÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
20 Eylül 1981 İskenderun doğumlu Tolga Güleç, Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı.
