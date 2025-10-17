Menü Kapat
Editor
 Merve Yaz

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Burcu Köksal'dan ilk açıklama! 'Artık susmayacağım'

Siyaset kulislerinde AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Afyonkarahisar Belediye başkanı Burcu Köksal sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından zehir zemberek sözlerle CHP'ye yüklenen Köksal, "Bulunduğum yerdeyim parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum yıllardır iftiraları çürüte çürüte yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum" dedi. CHP içinde yaşananlara siten eden Köksal, "Artık susmayacağım' ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2025
10:43
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
10:47

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaprak dökümü devam ediyor. Rüşvet ve skandallarıyla çalkalanan partiden istifa ederek AK Parti’ye katılanların sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak kulislere düşen bomba isim Belediye Başkanı oldu. Partisinden istifa edeceği öne sürülan Köksal telefonlarını da kapatmıştı.

Kafaları karıştıran iddiaların artından Köksal'dan ilk açıklama geldi. 'Artık susmayacağım diyerek parti içinde yaşanan skandalları bir bir ifşa eden Köksal şunları söyledi: "Bulunduğum yerdeyim parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum yıllardır iftiraları çürüte çürüte yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum.37. Kurultaydan beri huzurlu bir günüm olmadı.

'60 MİLYON RÜŞVET ALMAKLA SUÇLADILAR'

Yemediğim hakaret kalmadı. Dışarıdan saldıranları anlarım siyasette ama ömrümü verdiğim partimden gelenlere ne diyeceğim? Memleketime belediye başkan adayı oldum. Hizmeti buradan sürdüreyim diye. Adaylığım sürecinde partimden kovuldum linç edildim hatta 'li bazı gazeteciler tarafından ekranda kazanamaz yüzde 5 alır 10 alır diye günlerce anti propagandaya maruz kaldım. Partideki marjinal bazı kişiler kazanmamam için kapı kapı çalıştı hiçbir şey yapılmadı rekor oyla seçildim bu sefer iftiralarla gelmeye başladılar eşimi çalışma arkadaşımı ve doğru dürüst tanımadığım bir müdürü 60 milyon rüşvet almakla suçladılar. Bunu yapan Yüntaş'ın avukatlığını vermeyi reddettiğim gençlik kolları başkanıydı. Yargıya müracaat ettik. Kişi ifadesinde basına numarasını servis edenin Parti meclisi üyesi Y. G. olduğunu söylemiş. Savcılık dosyasında ispatlı ayrıca bunu pm üyesi Y.G. Kadın kolları başkanına da Y.G.nin ekip arkadaşı olan T.T de eski bir partiliye atmış. Bunları Genel merkeze ilettik.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Burcu Köksal'dan ilk açıklama! 'Artık susmayacağım'

'DEMOKRASİ BU MU?'

Yargı takipsizlik kararı verdi ama bu Pm üyesine hiçbir şey yapmadı hatta bütün kurultaylarda kendisini ödüllendirip yeniden Pm’ye aldı. Yetmedi örgütlerden sorumlu Genel Bşk yardımcısının yardımcısı yaptılar. Bu Pm üyesinin ekip arkadaşı sosyal medyadan ne ırkçılığımı ne de faşistliğimi bıraktı. Adamı disipline verin dedim. Mevcut il başkanı disiplin kurulu toplanmıyor gibi bahanelerle hiçbir işlem yapmadı zaten bugüne kadar bana kim saldırdıysa mevcut il başkanının bir teşekkür etmediği kaldı. Hiçbir konuda yanımda olmadı. Şimdi de tekrar aday olmuş belediyeyi kazandık diye adımı kullanarak oy istiyor. Bana hakaret eden ilçe başkanına gereğini yap diyen ilçe başkanlarına ya önemsiz ben görmüyorum deyip geçiştiriyor. O ilçe başkanıyla gidip sırıtarak poz veriyor. Bu adam benim il başkanım öyle mi? Demokrasi bu mu? Seçilmişlere hakaret iftira saygısızlık mı?

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Burcu Köksal'dan ilk açıklama! 'Artık susmayacağım'

https://x.com/burcukoksal03/status/1979082495988539677

'SOSYAL MEDYADAN LİNÇ EDİLDİM'

Yetmiyor sosyal medyada bana ırkçı faşist diye yazan adam Pm üyesi Y G’nin desteğiyle il başkan adayı oluyor niye benimle daha çok uğraşıp hakaret etsin diye. İlçe delegasyonuna gidip atıp tutarak oy istiyorlar. Her yerde tek adaya giden Genel Merkezden Afyonkarahisar için ses yok hatta aldığım duyumlar bana hakaret eden İl başkan adayının desteklendiği yönünde. Her yerde tek aday burada 3 aday niye ola ki Burcu Köksal’ın karşısındaki aday kazanırsa onunla uğraşsın seçimlerde alt edemiyoruz belki itibarsızlaştırarak alt ederiz diye.En son bir restoranda çekilen saçma sapan bir görüntü üzerinden linç edildik.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Burcu Köksal'dan ilk açıklama! 'Artık susmayacağım'

'ALNIM AK BAŞIM DİK'

Trol hesaplarda neler yazılmadı ki kimisi videodakinin eşim olduğunu yazdı kimisi 700 milyon rüşvet diye yazdı ne senaryolar üretildi çok şükür alnım ak başım dik. Ekşi yemedik karnımız ağrısın. Bizimle alakası olmayan bir konuda bile iftira atıldı kendi hakkımızı kendimiz savunduk ömrümü verdiğim partimden yine ses yok. Benim suçum gecemi gündüzüme katarak çalışmak 74 yıl sonra belediyeyi kazanmak mıydı? Her konuda yalnız bırakıldık. Yarın hangi iftiraya maruz kalacağız hangi hakaretler edilecek bilmeden yaşamak hangi cephede savaşacağınızı bilemediğiniz bir hayat ne kadar huzurlu olur.

https://x.com/burcukoksal03/status/1979084203472933101

'UTANMAYANLARLA HESAPLAŞACAĞIM'

Başkan seçildiğim günden beri alt etmeye çalışanlara çanak tutanlar onları ödüllendirenler yapılanlara sessiz kalanlar hakkımı savunmayanlar kim? Siyasette rakibiniz saldırır anlarım da kendi içinizden gelen saldırılar ne olacak? Bir taraftan her türlü zorluk içinde hizmet etmeye çalışıyorum. Bir taraftan bunlarla uğraşıyorum. Çalışmaktan hizmet etmekten değil İçeri dışarı her türlü mücadele yoruyor. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun bir tek gülü yaralar beni. Kimsenin benim yüzümden artık iftira ve hakaretlere maruz kalmasını istemiyorum. Pazar günü il kongresinde olacağım benim kuyumu kazanlarla iftira atıp hakaret edenlerle Allah’tan korkmayıp kuldan utanmayanlarla hesaplaşacağım."

#chp
#afyonkarahisar
#yolsuzluk
#burcu köksal
#Genel Merkez
#Rüşvet İstid
#Parti İçi Çatışma
#Politika
