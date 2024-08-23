CHP istedi, İYİ Parti reddetti! Can Atalay oturumuna veto geldi

23 Ağustos 2024 18:20 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 18:37

Geçtiğimiz cuma günü Gezi Parkı davasından hapis yatan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay için Meclis toplanırken kavgalar ve istenmeyen görüntüler yaşanmıştı. CHP tekrardan TBMM'yi 10 Eylül’de olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu kez eski ortağı İYİ Parti'den bu talebe veto geldi.

"HOŞ OLMAYAN GÖRÜNTÜLERE İMZA ATILDI"

Gazeteci Eray Görgülü'ye konuşan İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, CHP'nin çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir defa toplandık. Hiç de hoş olmayan görüntüler yaşandı. Parlamentonun bu tür görüntülerle anılması beni mahcup ediyor, üzüyor. Can Atalay için normal yasama dönemi beklenmeli. Oylama da yapıldı zaten" dedi.

"GERGİN FOTOĞRAFIN İÇİNDE OLMAK İSTEMİYORUM"

Kürşad Zorlu karar alınması durumunda İYİ Parti'nin katılım sağlayacağını belirterek, "Parlamenter demokrasi çağrıları yaparken böyle bir fotoğraf verilmesi milletimizin kafasını da karıştırıyor. Böyle mi parlamenter sisteme döneceksiniz diye soruyor milletimiz haklı olarak. Ben tekraren bu toplantıya katılarak gergin ve kavgacı bir fotoğrafın içinde yer almak istemiyorum" diye konuştu.