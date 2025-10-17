CHP'li Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor? Telefonlarını kapattı, kimse ulaşamıyor

CHP'de istifa depremi sürüyor. Son isim ise daha önce CHP'den asla vazgeçmem diyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal oldu. Köksal'ın CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Köksal'ın, Ankara'da temaslarda bulunarak AK Parti'ye katılım beyanını aracılar vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu iddia edildi. Köksal'ın yanı sıra, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmek üzere başvuru yaptığı öne sürüldü.

YARKADAŞ CANLI YAYINDA ARADI

Gazeteci Barış Yarkadaş Taksim Meydanı programında bizzat Köksal'ı aradı. Konuyla ilgili değrlendiremlerde bulunan Yarkadaş, "Burcu şu an telefonunu kapattı" dedi.

İDDİALAR ÇOK GÜÇLÜ

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan ise iddialarla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu iddia gündeme bomba gibi düştü. Burcu Köksal’a kimse ulaşamıyor. Telefonlarını kapattı. Ancak böyle bir temasın olduğu ve Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçme talebinde bulunduğu iddiası güçlü şekilde siyasi kulislerde konuşuluyor.

Bana gelen bilgi ve durumlar da bu yönde. Eğer son anda bir anlaşmazlık ya da uyumsuzluk olmazsa bunu gerçekleşebileceği söyleniyor.

DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

Hatta Burcu Köksal ile birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun da AK Parti’ye geçeceği bilgilerimiz arasında. Daha önce de bunlar gündeme gelmişti ama Köksal bunu net bir biçimde yalanlamıştı. Ancak bu kez iddialar çok ciddi. Kendisinden de bir yalanlama gelmedi. Telefonlarının kapalı olduğu bilgisini de verelim."