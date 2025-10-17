Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay sonunda ikna edildi! 3 yıl sonra ilk defa banyo yapıp tıraş oldu!

Hatay'da depremde evini ve yakınlarını kaybetmesinin ardından 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan 23 yaşındaki Barış Özbay uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Önce tıraş ettirilen Barış ardından hamama götürülerek 3 yıl sonra ilk kez banyo yaptı. Barış’ın yıllar sonra yaşadığı yeniliklere karşı ilk söylediğiyse, "Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum" oldu.

IHA
17.10.2025
17.10.2025
Kahramanmaraş merkezli depremde evini kaybeden 50 yaşındaki Semra Özbey ve 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay depremin ardından yaşadıkları Türkiye gündemine girdi. Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden acılı aile 3 yıldır hayat mücadelesi veriyor.

Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay sonunda ikna edildi! 3 yıl sonra ilk defa banyo yapıp tıraş oldu!

İLK KEZ DIŞARI ÇIKTI

Depremin ardından yaşama hevesini kaybetmesi üzerine 3 yıl boyunca evden çıkmayan sadece sosyal medya ve bilgisayar oyunu oynayan Barış Özbay'ın yaşadıkları tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Günlerdir konuşulan Barış 3 yıl sonra ilk kez ikna edilerek dışarı çıkarıldı.

Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay sonunda ikna edildi! 3 yıl sonra ilk defa banyo yapıp tıraş oldu!

Yaşadığı ağır durumun ardından sadece yemek yediğini belirten Barış uzun süre ardından ilk kez banyo yapıp tıraş oldu. Öte yandan genç yaşadığı yeniliklerin ardından, "Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay sonunda ikna edildi! 3 yıl sonra ilk defa banyo yapıp tıraş oldu!

SADECE SANAL DÜNYAYA BAĞIMLI HALE GELMİŞTİ

Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özbay, sanal dünyaya bağımlı hale geldi. Yaşamak için gerekli ihtiyaçlarını gideren genç adam ne duş alıyor ne de tırnaklarını kesmek gibi özel gereksinimlerini yerini getiriyordu.

Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay sonunda ikna edildi! 3 yıl sonra ilk defa banyo yapıp tıraş oldu!

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Barış'ın yaşadıklarının Türkiye’nin gündemine oturması üzerine Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatıyla ekipler harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Barış'ı yeni bir yaşama başlamaya yönelik ilk adımı atması için ikna ettiler. Saatler süren görüşmenin ardından Barış, Engelli Yaşam Merkezi'ne getirilerek önce tıraş edildi ve sonra da banyo yaptırıldı.

Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay sonunda ikna edildi! 3 yıl sonra ilk defa banyo yapıp tıraş oldu!

"BENİ ZORLA KALDIRIP GÖTÜRDÜLER"

Üç yılın ardından ilk defa banyo yapmak için zorla götürüldüğünü ifade eden Barış Özbay, durumdan mutlu olduğunu söyleyerek "Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Biraz direnç gösterdim ama zorla beni kaldırıp götürdüler. Saç ve sakal tıraşı oldum, banyo yaptım. Sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünün yanına geldik. Bundan sonra da eve geri döneceğim. Banyo yapmak ve tıraş olmak güzeldi, kötü olacağını sanmıyordum ama hiçbir şey değişeceğini düşünmüyorum. Benim sıkıntım rahatsızlığım değil. Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum. Yine tembel gibi takılacağım. İnsan farklı ve yeni şeyler yapınca rahatlıyor. Yenilik olunca mutluyum ve rahatım. Yenilikler için kendimi yormam ama olursa da yok demem" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay sonunda ikna edildi! 3 yıl sonra ilk defa banyo yapıp tıraş oldu!

3 YIL SONRA İLK KEZ BANYO YAPTI, TIRAŞ OLDU, YENİ KIYAFETLER GİYDİ

Barış'ın 3 yılın ardından hamama götürülüp banyo yaptırıldığını ve tıraş olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, "İhlas Haber Ajansı'nın Barış'la ilgili haberi ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak haberdar olduk. Kurum ekiplerimiz tarafından aileye hane ziyaretinde bulunduk. Barış'ın depremden bu tarafa evden dışarıya çıkma, banyo yapma ve tırnaklarını kesme gibi öz bakımını son derece ihmal ettiğini tespit ettik. Akşam saatlerinde Sayın Valimiz Mustafa Masatlı, bizlerle iletişim kurdu. Haberden Sayın Valimizin bilgisi olmuş ve bize talimat verdi. Kurum olarak tekrardan Barış'ın evine ziyarette bulunduk. Barış'ı güzel bir hamama götürüp banyo yaptırdık. Tıraş ettirdik ve kıyafetlerini değiştirdik. Bundan sonra bizim Barış'a desteklerimiz devam edecek. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz Barış'ın evine gelecek. Gencimizin bazı bedensel ve egzama gibi rahatsızlıkları var. Bu hususta sağlık çalışanları gerekli muayeneleri yapacaklar. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden gelip Barış'ın kaldığı evi temizlenecek. İnşallah biz de iyi olacağından umutluyuz. Barış günün sonunda bizi ziyarete geldi. Biz bunu teşekkür olarak algılıyoruz. Barış'ın bugün mutlu olduğunu hissettim ve gördüm. Her ne kadar biraz değişikliklere direnç olsa da bugünün Barış'a iyi geldiğini gözlemledim. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ve tedaviden sonra Barış'ın daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay sonunda ikna edildi! 3 yıl sonra ilk defa banyo yapıp tıraş oldu!
