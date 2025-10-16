Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Barış Özbay kimdir, kaç yaşında? 6 Şubat depremi sonrası zor günler yaşıyor

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında hayattan uzaklaşan Barış Özbay'ın kim olduğu da araştırıldı. Hatay'da 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan 23 yaşındaki gencin yaşadıkları ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

16.10.2025
16.10.2025
Hatay'da 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece bilgisayar ile oynayan Barış Özbay'ın sonrası yaşadıklarının etkisinde çıkamaması sosyal medyada da konuşuldu.

BARIŞ ÖZBAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden ve Defne ilçesinde yaşayan Semra Özbay ve oğlu Barış Özbay, deprem sonrasında yeniden başlamaya çalıştı. Depremde yuvalarını ve akrabalarını kaybeden aile deprem sonrasında zor günler yaşamaya devam ediyor. 23 yaşındaki genç deprem sonrasında hayat hevesini kaybederken okulunu da bıraktı. Sadece bilgisayar ve telefon ile oynamaya başlayarak tüm hayattan uzaklaştı. Özbay'ın deprem anında da telefonda oyun oynamaya devam ettiği de belirtildi.

Barış Özbay kimdir, kaç yaşında? 6 Şubat depremi sonrası zor günler yaşıyor

HATAY DEPREMİ SONRASI ZOR GÜNLER YAŞAYAN BARIŞ ÖZBAY'IN ESKİ HALİ

23 yaşındaki genç Barış Özbay, "Depremde uyumuyordum ve akşama kadar oturup telefonla oynadım. Depremde sallanmaya başladık, sonra ilk başta küçük bir deprem oluyor sandım ama hızlandı. Elektrik gidince ciddi bir şey olduğunu anladım ama telefonla oynamaya devam ettim. Deprem sırasında oyunumu kaydediyordum. Nenem ilk başta deprem olduğuna inanmadı ve benim salladığımı sandı. O esnada sallanmaya devam ederken telefonla oynamaya devam ettim. Deprem durdu ve bizimkileri evin dışına çıkardım" ifadeleri ile Asrın felaketinde yaşadıklarını anlattı.

