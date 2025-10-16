Acı olay hava aydınlanınca fark edildi! Gençlerin cansız bedenleri bulundu

Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi’nde meydana gelen kazada 18 yaşındaki Yasin Dedeoğlu ve 18 yaşındaki arkadaşı Oğuzhan Yoldaş'ın içerisinde olduğu araç dereye uçtu. Gece saatlerinde meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirlendi.

HAVA AYDINLANINCA FARK EDİLEBİLDİ!

Ancak acı olay sabahın ilk saatlerinde havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Bölgedeki bir vatandaş, dere yatağında kaza yapan aracı görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde iki gencin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.