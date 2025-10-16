Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Acı olay hava aydınlanınca fark edildi! Gençlerin cansız bedenleri bulundu

Denizli'de gece saatlerinde gezintiye çıkan 18 yaşındaki Yasin Dedeoğlu ve 18 yaşındaki arkadaşı Oğuzhan Yoldaş'ın olduğu araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından dereye uçtu. Kaza yapan genç arkadaşların cansız bedenlerine sabah ulaşılabildi.

Acı olay hava aydınlanınca fark edildi! Gençlerin cansız bedenleri bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 10:36

Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi’nde meydana gelen kazada 18 yaşındaki Yasin Dedeoğlu ve 18 yaşındaki arkadaşı Oğuzhan Yoldaş'ın içerisinde olduğu araç dereye uçtu. Gece saatlerinde meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirlendi.

Acı olay hava aydınlanınca fark edildi! Gençlerin cansız bedenleri bulundu

HAVA AYDINLANINCA FARK EDİLEBİLDİ!

Ancak acı olay sabahın ilk saatlerinde havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Bölgedeki bir vatandaş, dere yatağında yapan aracı görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde iki gencin de yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Acı olay hava aydınlanınca fark edildi! Gençlerin cansız bedenleri bulundu
ETİKETLER
#kaza
#uyuşturucu
#ölüm
#gençler
#Direksiyon Hakimiyeti
#Yaşam
