Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Demet Akalın, Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmeden önce yaşadığı problemi ilk kez paylaştı!

Fatih Ürek dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Uyutulan Fatih ürek'in yakın dostları Demet Akalın, Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan da hastaneye koştu. Demet Akalın, Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmeden günler önce yaşadığı sağlık

Demet Akalın, Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmeden önce yaşadığı problemi ilk kez paylaştı!
Ünlü sanatçı , dün öğle saatlerinde geçirdiği sonrası 20 dakikalık müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Fatih Ürek'in ziyaretine; , ve gibi isimler akın etti.

FATİH ÜREK'İN DOSTLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, dün öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Fatih Ürek'in kalp krizi geçirdiği haberini alan yakın dostları ünlü ismi yalnız bırakmadı.

Demet Akalın, Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmeden önce yaşadığı problemi ilk kez paylaştı!

Ürek'in kısa bir süre önce barıştığı Demet Akalın, apar topar hastaneye gelerek açıklamalarda bulundu. Akalın, "Arayacaktım kaç gündür. Ayakları şişmişti, merak ediyordum. Ama iyi, iyi olacak inşallah. Bakmıyoruz kendimize. Buraya apar topar nasıl geldim, bilmiyorum." dedi.

MEHMET ALİ ERBİL, FATİH ÜREK'İ YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de hastaneye gelen isimler arasında yer aldı. Erbil, doktorlardan aldığı bilgiyi paylaşarak, "Kalbi düzeldi ama beyne ne kadar hasar verdiğini görmek için uyutuluyor." ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmeden önce yaşadığı problemi ilk kez paylaştı!

Seda Sayan da hastaneye eşiyle birlikte giderek Ürek'in ailesiyle görüştü ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Sayan'ın, sanatçının tedavi sürecini yakından takip ettiği öğrenildi.

Demet Akalın, Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmeden önce yaşadığı problemi ilk kez paylaştı!

FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMUNU DOKTORU AÇIKLADI

Hastaneden yapılan son açıklamada, Ürek'in yoğun bakımda uyutulduğu, organ fonksiyonlarının ve oksijen seviyesinin dikkatle izlendiği belirtildi. Doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu, "Kalp ile ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Bu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kaldığı konusunda şüphelerimiz var. Yarına kadar uyutacağız." açıklamasında bulundu.

