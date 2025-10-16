Demet Akalın, Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmeden önce yaşadığı problemi ilk kez paylaştı!

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, dün öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası 20 dakikalık müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Fatih Ürek'in ziyaretine; Demet Akalın, Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan gibi isimler akın etti.

FATİH ÜREK'İN DOSTLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, dün öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Fatih Ürek'in kalp krizi geçirdiği haberini alan yakın dostları ünlü ismi yalnız bırakmadı.

Ürek'in kısa bir süre önce barıştığı Demet Akalın, apar topar hastaneye gelerek açıklamalarda bulundu. Akalın, "Arayacaktım kaç gündür. Ayakları şişmişti, merak ediyordum. Ama iyi, iyi olacak inşallah. Bakmıyoruz kendimize. Buraya apar topar nasıl geldim, bilmiyorum." dedi.

MEHMET ALİ ERBİL, FATİH ÜREK'İ YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de hastaneye gelen isimler arasında yer aldı. Erbil, doktorlardan aldığı bilgiyi paylaşarak, "Kalbi düzeldi ama beyne ne kadar hasar verdiğini görmek için uyutuluyor." ifadelerini kullandı.

Seda Sayan da hastaneye eşiyle birlikte giderek Ürek'in ailesiyle görüştü ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Sayan'ın, sanatçının tedavi sürecini yakından takip ettiği öğrenildi.

FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMUNU DOKTORU AÇIKLADI

Hastaneden yapılan son açıklamada, Ürek'in yoğun bakımda uyutulduğu, organ fonksiyonlarının ve oksijen seviyesinin dikkatle izlendiği belirtildi. Doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu, "Kalp ile ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Bu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kaldığı konusunda şüphelerimiz var. Yarına kadar uyutacağız." açıklamasında bulundu.