Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Nihan Akkuş ile ayrılığa daha fazla dayanamadı. Bir oğulları bulunan yeniden el ele görüntülendi. Eğlendikleri mekandan birlikte ayrılan çift ''barıştılar mı?'' sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı!
Teknik Direktörü , geçtiğimiz yıl 17 yıllık eşi Nihan Akkul ile boşandı. Bir oğulları olan çift yaz ayında sık sık yan yana görüntülense de iddialarını kabul etmedi. Dün mekan çıkışı birlikte görüntülenen Okan Buruk ile Nihan Akkuş'un dün akşam el ele görüntülenmesinin ardından çiftin yeniden barıştığı iddia edildi.

OKAN BURUK VE NİHAN AKKUŞ EL ELE

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 2024 yılında 17 yıllık evliliklerini noktalayan Buruk ve modacı Nihan Akkuş'un ilişkisi yeniden gündeme geldi.

Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı!

2007 yılında dünyaevine giren ve 2009'da oğulları Ali Yiğit'i kucaklarına alan çift, boşanmanın ardından da sık sık birlikte görülmüştü. Zaman zaman tatillerde bir araya gelen ikili, dostane tavırlarıyla dikkat çekmişti. Ancak bu kez ikilinin arası yalnızca dostluk sınırında kalmadı.

Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı!

OKAN BURUK İLE NİHAN AKKUŞ AYLAR SONRA EL ELE

İddiaya göre, İkinci Sayfa kameralarına el ele yakalanan Okan Buruk ve Nihan Akkuş, yeniden bir araya geldi. Görüntülendikleri mekandan birlikte çıkan çift, "Yeniden evlilik olur mu?" sorularına cevap vermedi.

Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı!

Okan Buruk'un adı boşanmasının ardından zaman zaman farklı isimlerle anılsa da, bu söylentiler hiçbir zaman doğrulanmamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

Nihan Akkuş kaç yaşında?
1983 doğumlu Nihan Akkuş, Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde okurken Türkiye güzellik yarışmasına katıldı. Almanya Almanya dizisinde rol aldı. 2007 yılında mezun olduktan sonra moda dünyasına tasarımcı olarak geri döndü.
YorumYORUM YAZ
