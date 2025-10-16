Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz yıl 17 yıllık eşi Nihan Akkul ile boşandı. Bir oğulları olan çift yaz ayında sık sık yan yana görüntülense de barışma iddialarını kabul etmedi. Dün mekan çıkışı birlikte görüntülenen Okan Buruk ile Nihan Akkuş'un dün akşam el ele görüntülenmesinin ardından çiftin yeniden barıştığı iddia edildi.

OKAN BURUK VE NİHAN AKKUŞ EL ELE

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 2024 yılında 17 yıllık evliliklerini noktalayan Buruk ve modacı Nihan Akkuş'un ilişkisi yeniden gündeme geldi.

2007 yılında dünyaevine giren ve 2009'da oğulları Ali Yiğit'i kucaklarına alan çift, boşanmanın ardından da sık sık birlikte görülmüştü. Zaman zaman tatillerde bir araya gelen ikili, dostane tavırlarıyla dikkat çekmişti. Ancak bu kez ikilinin arası yalnızca dostluk sınırında kalmadı.

OKAN BURUK İLE NİHAN AKKUŞ AYLAR SONRA EL ELE

İddiaya göre, İkinci Sayfa kameralarına el ele yakalanan Okan Buruk ve Nihan Akkuş, yeniden bir araya geldi. Görüntülendikleri mekandan birlikte çıkan çift, "Yeniden evlilik olur mu?" sorularına cevap vermedi.

Okan Buruk'un adı boşanmasının ardından zaman zaman farklı isimlerle anılsa da, bu söylentiler hiçbir zaman doğrulanmamıştı.