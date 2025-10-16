Galatasaray yetiştirdi, Fenerbahçe kaptı! Arda Güler'e benzetiliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ezeli rakipler arasında gerçekleşen transfer adeta deprem etkisi yaptı. Yusuf Akçiçek'in ardından Galatasaray altyapısından bir yıldız adayı daha Fenerbahçe'yi tercih etti.
Sarı-kırmızılı kulübün yetiştirdiği Yusuf Akçiçek'i sadece 1 sezon oynatarak 22 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a satan sarı-lacivertliler, Florya'dan kopan bir başka genci daha bünyesine katmıştı. Genç Efe Fettahoğlu performansıyla konuşuluyor.
2009 doğumlu Efe, milli arada Fenerbahçe'de A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Samandıra'da 'Yeni Arda Güler' yakıştırması yapılan 16 yaşındaki Efe, Arda Güler gibi solak ve 10 numara pozisyonunda oynuyor.
Efe'nin Galatasaray'da oynayan ağabeyi Mustafa Fettahoğlu, 4 sene önce sarı-kırmızılı kulüpten gönderilmişti. Bu karara sinirlenen Mustafa'nın, kardeşi Efe'yi Florya'dan alarak Fenerbahçe altyapısına yazdırdığı ortaya çıktı.
U-17 Milli Takımı'na da çağrılan genç oyuncuya geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.