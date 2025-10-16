Galatasaray yetiştirdi, Fenerbahçe kaptı! Arda Güler'e benzetiliyor

Ezeli rakipler arasında gerçekleşen transfer adeta deprem etkisi yaptı. Yusuf Akçiçek'in ardından Galatasaray altyapısından bir yıldız adayı daha Fenerbahçe'yi tercih etti.

FENERBAHÇE'NİN YOLUNU TUTTU

Sarı-kırmızılı kulübün yetiştirdiği Yusuf Akçiçek'i sadece 1 sezon oynatarak 22 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a satan sarı-lacivertliler, Florya'dan kopan bir başka genci daha bünyesine katmıştı. Genç Efe Fettahoğlu performansıyla konuşuluyor.

2009 doğumlu Efe, milli arada Fenerbahçe'de A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Samandıra'da 'Yeni Arda Güler' yakıştırması yapılan 16 yaşındaki Efe, Arda Güler gibi solak ve 10 numara pozisyonunda oynuyor.

AĞABEYİ ETKİLEDİ

Efe'nin Galatasaray'da oynayan ağabeyi Mustafa Fettahoğlu, 4 sene önce sarı-kırmızılı kulüpten gönderilmişti. Bu karara sinirlenen Mustafa'nın, kardeşi Efe'yi Florya'dan alarak Fenerbahçe altyapısına yazdırdığı ortaya çıktı.

U-17 Milli Takımı'na da çağrılan genç oyuncuya geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.