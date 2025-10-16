Fenerbahçe'de sürpriz kadro dışı kararı! Tedesco takımda istemedi

Fenerbahçe, milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u geçen hafta kadro dışı bıraktı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sürpriz kararın yankıları devam ederken, İrfan Can ve Cenk'in ardından Fenerbahçe'de bir oyuncunun daha kadro dışı bırakılacağı iddia edildi.

MERT HAKAN YANDAŞ DA YOLCU

Gazeteci Mehmet Demirkol, Sokrates Dergi'nin Youtube kanalındaki programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın da kadro dışı kaldığını öne süren Demirkol şöyle konuştu:

TEDESCO TAKIMDA İSTEMEMİŞ

"Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncuların içinde Mert Hakan Yandaş da var. Birkaç kaynaktan bunu duydum. Domenico Tedesco, Mert Hakan'ı istememiş."

SADETTİN SARAN: KALMASINDA BİR MAHSUR GÖRMEDİK

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, dün düzenlediği basın toplantısında takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la ilgili soruyu şu sözlerle cevaplamıştı:

"Mert Hakan'la konuştum. Takım dışında da bir abiye ihtiyacımız var. Liderlik konusunda oyuncular da kendisine güveniyor, seviyor. Kaptan olarak kalmasında bir mahsur görmedik. Aldığım raporlar doğrultusunda, takıma pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Kendisiyle konuştum, taraftarla didişmeyen, tamamıyla takımın ağabeyliğine odaklanmış bir Mert Hakan göreceğiz inşallah."