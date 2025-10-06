Samsun'da tribünler karıştı! Mert Hakan Yandaş ile taraftarlar arasında tartışma çıktı

Kategoriler
İstanbul
Samsunspor-Fenebahçe karşılaşmasında maç 0-0 devam ederken, tribünlerde olaylar çıktı. Fenerbahçe’de sakat olduğu gerekçesiyle maçı tribünden takip eden Mert Hakan Yandaş, Samsunspor taraftarlarıyla bir tartışma yaşadı.
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Samsunspor taraftarı ile Mert Hakan Yandaş arasında tartışma çıktı. Olayın ardından tribüne çevik kuvvet geldi ve Fenerbahçeli heyetin olduğu yeri kontrol altına aldı.
Mert Han Yandaş sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, maçı tribünden takip etti.