Yarım asırlık öğretmenin vedası bütün öğrencileri ağlattı!

Aydın'da mezun olduğu okulda 40 yıldır öğretmenlik yapan Ali Çetin Büyükgenç, meslektaş ve öğrencilerin hazırladığı sürpriz vedada gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anlar yaşanan törende öğretmenin ağladığını gören öğrenciler de duygularına hakim olamadı.

'de bulunan Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 40 yıldır öğretmen olarak görev yapan Ali Çetin Büyükgenç, okulun ilk mezunlarından biri olarak başladığı öğretmenlik hayatını yine aynı okulda tamamladı.

Yarım asırlık öğretmenin vedası bütün öğrencileri ağlattı!

ÖĞRENCİLERDEN DUYGULANDIRAN ŞARKI

Öğrencileri ve meslektaşları tarafından yapılan sürprizde çiçekler ile uğurlanan Büyükgenç, törende duygu dolu anlar yaşadı. Büyükgenç, okul hoparlöründen çalan 'Hatıran yeter' şarkısı ve öğrencilerinin alkışları eşliğinde okuldan çıkarken, mezun olduğu okulda yaklaşık yarım asır öğretmenlik yapmanın çok gurur verici bir durum olduğunu kaydetti.

Yarım asırlık öğretmenin vedası bütün öğrencileri ağlattı!

"SÖZLER BOĞAZIMDA DÜĞÜMLENDİ"

Sürpriz uğurlamada konuşan Büyükgenç, "Bu okuldan mezun olduktan sonra üniversite hayatımın ardından Nazilli İmam Hatip Okulu'nun yetiştirdiği ilk öğretmenlerden olarak kendi okuluma atandım. O günden bu yana 40 yıl boyunca aynı kurumda görev yaptım. Bu hazırlıkların hiçbirinden haberim yoktu, çok duygulandım. Normalde hitabetim güçlüdür ama bu sürpriz karşısında sözler boğazımda düğümlendi. Kalbini kırdığım kim varsa hakkını helal etsin, benden yana da helal olsun" dedi.

Yarım asırlık öğretmenin vedası bütün öğrencileri ağlattı!

Nazilli Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şakir Taşkıran ise, "Ali Çetin hocamız okulumuzun ilk mezunlarından ve ilk öğretmenlerinden biri. 40 yıllık hizmetin ardından yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldı. Herkese nasip olmayacak bir şekilde kendi mezun olduğu okulda bu kadar uzun süre görev yapması hepimiz için, öğretmeninim amirliği pozisyonunda görev yapma şansı bulmak da benim için büyük bir gurur. İmam Hatip davasına verdiği emekler ve örnek kişiliğiyle gönlümüzde yer etti. Allah ondan razı olsun, ömrü bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Yarım asırlık öğretmenin vedası bütün öğrencileri ağlattı!
