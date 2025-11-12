İsrailli bakan Ron Dermer istifa etti! Gerekçesi belli oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kabinedeki en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak görev yapan İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer istifa etti.

İSTİFA SEBEBİNİ AÇIKLADI

Yazdığı istifa mektubunda Aralık 2022'de hükümete girerken ailesine yalnızca 2 sene bakanlık yapacağına dair söz verdiğine dikkat çeken Dermer, ailesinin onayıyla görev süresini iki kez uzattığını belirtti.

Görev süresini uzatmasının gerekçelerini de açıklayan Dermer, "İlkinde, İran'ın nükleer askeri kapasitesinin oluşturduğu varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak için sizinle çalışmak üzere, ikincide ise Gazze'deki savaşı İsrail'in belirlediği şartlarla sona erdirmek ve rehinelerimizi eve getirmek için" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Kendisine hizmet etme şansı veren Başbakan Netanyahu'ya teşekkürlerini sunan İsrailli bakan, "Bu hükümet, hem 7 Ekim saldırısı hem de ardından gelen iki yıllık yedi cepheli savaşı yönetmesiyle hatırlanacak. Gelecekte beni neyin beklediğini bilmiyorum ama kesin olarak bildiğim bir şey var. Yaptığım her şeyde, Yahudi halkının geleceğini güvence altına almak için üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim" dedi.

YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Dermer'in hükümetteki görevinden ayrılsa da Netanyahu'nun özel elçisi olarak çalışacağı ve İsrail ile Arap ülkeleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesini sağlayan İbrahim Anlaşmaları'nın (Abraham Accords) genişletilmesinde rol alacağı ifade edildi.

Dermer'in ABD ile olan ilişkilerdeki sorumluluklarının ise İsrail'in ABD ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'e devredilmesi bekleniyor.