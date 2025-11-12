Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
14°
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İsrailli bakan Ron Dermer istifa etti! Gerekçesi belli oldu

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, görevinden istifa etti. Kararının gerekçesini Başbakan Netanyahu'ya sunduğu istifa mektubunda belirten Dermer'in yeni görevi de belli oldu.

İsrailli bakan Ron Dermer istifa etti! Gerekçesi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 05:30
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 05:36

İsrail Başbakanı Binyamin ’nun kabinedeki en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak görev yapan İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer etti.

İSTİFA SEBEBİNİ AÇIKLADI

Yazdığı istifa mektubunda Aralık 2022'de hükümete girerken ailesine yalnızca 2 sene bakanlık yapacağına dair söz verdiğine dikkat çeken Dermer, ailesinin onayıyla görev süresini iki kez uzattığını belirtti.

Görev süresini uzatmasının gerekçelerini de açıklayan Dermer, "İlkinde, 'ın nükleer askeri kapasitesinin oluşturduğu varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak için sizinle çalışmak üzere, ikincide ise 'deki savaşı 'in belirlediği şartlarla sona erdirmek ve rehinelerimizi eve getirmek için" ifadelerini kullandı.

İsrailli bakan Ron Dermer istifa etti! Gerekçesi belli oldu

NETANYAHU'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Kendisine hizmet etme şansı veren Başbakan Netanyahu'ya teşekkürlerini sunan İsrailli bakan, "Bu hükümet, hem 7 Ekim saldırısı hem de ardından gelen iki yıllık yedi cepheli savaşı yönetmesiyle hatırlanacak. Gelecekte beni neyin beklediğini bilmiyorum ama kesin olarak bildiğim bir şey var. Yaptığım her şeyde, Yahudi halkının geleceğini güvence altına almak için üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim" dedi.

YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Dermer'in hükümetteki görevinden ayrılsa da Netanyahu'nun özel elçisi olarak çalışacağı ve İsrail ile Arap ülkeleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesini sağlayan İbrahim Anlaşmaları'nın () genişletilmesinde rol alacağı ifade edildi.

Dermer'in ABD ile olan ilişkilerdeki sorumluluklarının ise İsrail'in ABD ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'e devredilmesi bekleniyor.

