19°
 Berrak Arıcan Baş

Filistinli tutuklulara idam cezasının önü açıldı, aşırı sağcı İsrailli bakan mecliste tatlı dağıttı

İsrail Meclisi Knesset, Filistinli tutuklularının da idam cezasına çarptırılmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Bu kararın ardından aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mecliste tatlı dağıttı.

'de Knesset Ulusal Güvenlik Komitesi, kasım ayının başında gerçekleştirdiği oturumda aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in partisinin sunduğu İsrail mahkemesinin bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere idam cezası verebilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Yasa tasarısının ilk oylaması 39 "evet" oyuna karşılık 16 "hayır" oyuyla Mecliste kabul edildi.

Filistinli tutuklulara idam cezasının önü açıldı, aşırı sağcı İsrailli bakan mecliste tatlı dağıttı

Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Amaç, terörizmi kökünden kesmek ve güçlü bir caydırıcı unsur oluşturmaktır. Irkçılık veya halka yönelik nefret nedeniyle cinayetten mahkum olan ve eylemini İsrail’e zarar verme niyetiyle gerçekleştiren teröristlerin zorunlu olarak ölüm cezasına çarptırılması önerilmektedir" denildi.

Filistinli tutuklulara idam cezasının önü açıldı, aşırı sağcı İsrailli bakan mecliste tatlı dağıttı

BEN GVİR MECLİSTE TATLI DAĞITTI

Öte yandan yasa tasarısına desteğiyle bilinen aşırı sağcı Ben-Gvir, ilk oylamanın kabul edilmesinin ardından Mecliste vekillere tatlı dağıttı.

Filistinli tutuklulara idam cezasının önü açıldı, aşırı sağcı İsrailli bakan mecliste tatlı dağıttı

FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜREN İSRAİLLİLER YASADAN MUAF

Tartışmalı yasa tasarısı, bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldüren Filistinlilere ölüm cezası verilmesini içeriyor. Ancak söz konusu tasarının yasalaşması halinde bu madde Filistinliyi öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.

