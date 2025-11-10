Menü Kapat
16°
 | Berrak Arıcan Baş

İsrail ateşkes dinlemiyor: Lübnan'ın birçok noktasına hava saldırısı

İsrail, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerinde birden fazla noktayı hedef aldı. İsrail tarafından yapılan açıklamada, Bekaa Vadisi'nde stratejik silahların üretim ve depolandığı bir tesise de saldırı düzenlendiği belirtildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 17:13

, ateşkes anlaşmasına rağmen 'ı bir kez daha hedef aldı. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Katrani, Burguz, Reyhan, Mahmudite bölgeleri ile Refi Dağı'nı hedef alan İsrail uçakları, doğudaki Baalbek bölgesinde yer alan Nebi Şit beldesi ve Şaara köyü çevresini de bombaladı.

İsrail ateşkes dinlemiyor: Lübnan'ın birçok noktasına hava saldırısı

Lübnan makamlarından söz konusu saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise ''Nebatiye'de pek çok noktanın yanısıra Bekaa Vadisi'nde de stratejik silahların üretim ve depolandığı bir tesise saldırı düzenlendik'' ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise İsrail'in saldırıları sonrası bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu bu sabah Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir aracı insansız hava aracıyla (İHA) hedef almış, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ateşkes dinlemiyor: Lübnan'ın birçok noktasına hava saldırısı

İSRAİL VE LÜBNAN ARASINDAKİ ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

