Soykırımcı İsrailli Bakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeler

Gazze'de soykırım savunmam İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsiz ifadelerle hedef aldı. Katz'ın skandal sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

37 İSRAİLLİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ALINMIŞTI...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Sınır Güvenliği Bakanı Tamara Ben Gvir, İsrail Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Salama'nın da bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında "soykırım" suçundan tutuklama kararı alındığını açıklamıştı.