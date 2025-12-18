Galatasaray Başakşehir maç sonucu kaç kaç? ZTK’da kıran kırana mücadele

Kategoriler
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
Rams Park'ta oynanan müsabakayı Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.
Sarı-kırmızılılar 22. dakikada Ahmed Kutucu'nun golüyle üstünlüğü ele geçirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Okan Buruk'un öğrencileri, kupaya zaferle başladı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçından 3 puan hanesine yazdırdı.
Başakşehir ise turnuvaya mağlubiyetle başlamış oldu.
Kupanın ikinci haftasında Galatasaray, Fethiyespor deplasmanına gidecek.
Başakşehir, Boluspor'u ağırlayacak.