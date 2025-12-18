Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
BM Güvenlik Konseyi ABD-Venezuela gerilimi nedeniyle acil toplantı kararı aldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Trump'ın savaşla tehdit ettiği Venezuela’nın talebi üzerine 23 Aralık’ta acil toplanma kararı aldı.

BM Güvenlik Konseyi ABD-Venezuela gerilimi nedeniyle acil toplantı kararı aldı
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ’nin ’ya yönelik eylemleriyle ilgili olarak Venezuela’nın başvurusu üzerine acil toplantı kararı aldı. Bu ay konsey başkanlığını yürüten Slovenya, toplantının 23 Aralık’ta yerel saatle 15.00’te gerçekleştirileceğini duyurdu.

Uzun süredir ABD’yi ülkesinin egemenliğini ihlal etmekle suçlayan Caracas yönetimi, özellikle başta olmak üzere Venezuela’ya ait varlıkların ABD tarafından sahiplenilmeye çalışıldığını ifade ediyor.

BM Güvenlik Konseyi ABD-Venezuela gerilimi nedeniyle acil toplantı kararı aldı

VENEZUELA'DAN TARİHİN EN BÜYÜK YAĞMA ÇIKIŞI

Venezuela’nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği resmi mektupta, ABD’nin Venezuela’ya yönelik tutumunun sömürgeci bir yaklaşımı yansıttığını belirterek, Washington’un Venezuela toprakları ile petrol dahil olmak üzere ülkesinin varlıklarını ABD'ye aitmiş gibi ilan ettiğini ve Venezuela'nın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti. Moncada, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bu durum, ABD hükümetinin dünyanın en büyük petrol rezervlerini kendi malı olarak sahiplendiği anlamına gelir ki bu, insanlık tarihinin en büyük yağmalama eylemlerinden biri olurdu" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi ABD-Venezuela gerilimi nedeniyle acil toplantı kararı aldı

GUTERRES İLE MADURO TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Acil toplantı kararı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi. BM tarafından yapılan açıklamada, görüşmede bölgedeki mevcut gerilimlerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Genel Sekreter Guterres’in, üye devletlerin uluslararası hukuka ve özellikle Birleşmiş Milletler Şartı’na saygı göstermesi gerektiğini bir kez daha vurguladığı, taraflara itidal çağrısında bulunduğu ve bölgesel istikrarın korunması amacıyla gerilimin düşürülmesinin önemine dikkat çektiği kaydedildi.

